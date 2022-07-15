152 yıl boyunca süren ve içinde sayısız zaferlerin yer aldığı Osmanlı Devleti kuruluş dönemi kaçıncı yüzyıla denk gelmektedir? Osmanlı Devleti kuruluş döneminde ele geçirdiği yerler nerelerdir?

Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin de faydalanması adına Osmanlı Devleti kuruluş dönemi konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız içeriğimizi sizler için derledik…

İşte, Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi ile alakalı bilinmesi gereken tüm detaylar…

OSMANLI PADİŞAHLARI LİSTESİ

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

Osman Gazi (1299 – 1326)

Orhan Gazi (1326 – 1362)

1. Murad (1362 – 1389)

1. Bayezid – Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)

1. Mehmed – Çelebi Mehmed (1413 – 1421)

2. Murad ( 1421 – 1451)

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Özeti

Osmanlı Devleti; 1281 yılında Ertuğrul Gazi’nin vefatı sonrası Kayıların başına geçen Osman Gazi tarafından 1299 tarihinde kurulmuştur. Şimdi gelin, Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’ne birlikte göz atalım.

Osman Gazi (1299 – 1326)

Babasının vefatı üzerine Kayıların başına geçen Osman Gazi 1284 yılında önemli bir Bizans kalesi olan Kulacahisar’ı, 1288’de Karacahisar’ı ve 1298 yılında da Bilecik’i fethetti.

Anadolu Selçukluların dağılma sürecine girmesi ve Anadolu’da yaşanan siyasi otorite boşluğundan yararlanarak 1299 yılında bağımsız Osmanlı Devleti’ni kurup, Söğüt’ü devletin ilk başkenti olarak ilan etti.

1302 yılında Bizans imparatorluğu ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen Koyunhisar Savaşı Osmanlı Devleti’nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.

1321 yılında Mudanya’yı fethetmiştir.

Osman Gazi, 1326 Bursa Kuşatması sırasında hayatını kaybetmiş ve yerine oğlu Orhan Gazi geçmiştir. Bu dönemde Osmanlı toprakları Bizans sınırına doğru genişlemiş ve bu durum yeni kurulan devlete büyük bir itibar kazandırmıştır.

Orhan Gazi (1326 – 1362)

1326 yılında babasının ölümü üzerine tahta geçen Orhan Gazi, aynı yıl Bursa’nın fethini tamamladı.

1329 yılında gerçekleşen Maltepe Savaşı’nın neticesinde Bizans İmparatorluğu’nu yenilgiye uğrattı ve Kocaeli Yarımadası’nda kontrolü sağladı.

1331’de İznik ve 1337’ de İzmit’i fethederek Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletti.

1345 yılında Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı topraklarına katılmasıyla Anadolu’da siyasi birliğin ilk adımları atıldı. Ayrıca Rumeli’de kazanılan ilk toprak olan Çimpe Kalesi de yine bu dönemde alındı. (1353)

Beyliğin bir devlet haline gelmesinde de büyük katkıları olan Orhan Gazi; ilk divanı toplamış ve vezirlik makamını oluşturmuştur. 1362 yılında vefat etmesi üzerine tahta oğlu I. Murad geçmiştir.

1. Murad (1362 – 1389)

1. Murad dönemi, Balkan topraklarındaki ilerlemenin hızlandığı bir dönem olmuştur.

1363’te Bizans İmparatorluğu ile yapılan Sazlıdere Savaşı sonunda, Edirne’yi fethetmiştir.

Balkanlarda gerçekleşen fetihlerden rahatsız olan Papa’nın oluşturduğu Haçlı ordusu ile Osmanlı Devleti 1364 yılında Sırpsındığı Savaşı’nda karşı karşıya geldiler. Osmanlı Devleti’nin kazandığı savaşın sonunda, Balkanlar’daki ilerleyiş daha da kolay hale geldi.

Osmanlılara karşı harekete geçen Haçlı orduları, 1367 yılındaki Çirmen Savaşı’nda bir kez daha mağlup edildi ve Rumeli’deki Osmanlı üstünlüğü kabul edildi.

Oğlu I. Bayezid’i , Germiyanoğulları beyinin kızıyla evlendirdi ve çeyiz yolu ile Kütahya ve Simav’ı Osmanlı topraklarına kattı.

Para karşılığında Hamitoğulları’ndan da Isparta, Akşehir ve Beyşehir’i alarak devletin Anadolu’daki sınırlarını da genişletti.

1389 tarihinde bir kez daha oluşturulan Haçlılar ile Osmanlı Devleti I. Kosova Savaşı’nda karşı karşıya geldiler. Yapılan savaş Osmanlı Devleti tarafından kazanıldı fakat I. Murad savaşın sonunda gerçekleşen bir suikast sonucu şehit düştü ve yerine oğlu I. Bayezid geçti.

1. Bayezid – Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)

1390 yılında gerçekleştirmiş olduğu Anadolu Seferi ile Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, Germiyanoğulları ve Hamitoğulları’nı ortadan kaldırarak Osmanlı sınırlarını genişletti.

Rumeli’deki fetihlere devam eden Yıldırım Bayezid; 1394 yılında Teselya ve Arnavutluk’a kadar ilerledi.

1396 yılında Rumeli’deki Osmanlı ilerleyişini durdurmak isteyen Haçlı birliğiyle Osmanlı Devleti Niğbolu Savaşı’nda karşı karşıya geldiler. Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlanan savaşın ardından, Haçlı ordusu tamamen dağılmak zorunda kaldı.

İstanbul, Yıldırım Bayezid döneminde iki kez kuşatılmış fakat fethedilememiştir.

Timur’un Anadolu içlerine doğru ilerlemesi ve Osmanlılara ait olan Sivas’ı alması iki orduyu 1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı’nda karşı karşıya getirdi. Osmanlı Devleti’nin mağlup olduğu savaşta, Yıldırım Bayezid, Timur’a esir düştü.

Ankara Savaşı sonrası Anadolu’da bozulan siyasi birlikle birlikte beylikler dönemi yeniden başladı. Osmanlı Devleti ise 1402 – 1413 yılları arasında süren taht kavgalarıyla Fetret Devri’ne girdi.

1. Mehmed – Çelebi Mehmed (1413 – 1421)

Fetret Devri sırasında çetin bir taht savaşına girişen Çelebi Mehmed bu savaştan galip ayrıldı ve 1413 yılında padişah oldu. Anadolu’daki siyasi birliği sağlamak ve Ankara Savaşı sonrası Anadolu’da kaybedilen toprakları geri kazanmak adına harekete geçmiştir.

Çelebi Mehmed döneminin önemli gelişmeleri şu şekildedir:

Saruhanoğulları’nı topraklarına katmıştır.

Menteşe ve Aydınoğulları’nı Osmanlı Devleti’ne bağlamıştır.

Karamanoğulları üzerine yürüyerek Seydişehir, Beyşehir ve Akşehir’i Osmanlı topraklarına katmıştır.

1419 yılında da Cenevizlilerden Samsun’u almıştır.

1420 yılında gerçekleşen ve döneminin iki büyük isyanı olan Şeyh Bedrettin ve Düzmece Mustafa isyanlarını bastırmıştır.

Çelebi Mehmed 1421 yılında vefat etmiştir. Yerine oğlu II. Murad hükümdar olmuştur.

2. Murad (1421 – 1451)

Saltanatının ilk yıllarında, ikinci kez çıkan Düzmece Mustafa İsyanı ile uğraşmak zorunda kalmış ve bu isyanı 1423 yılında bastırmıştır.

Siyasi birliği sağlamak için Anadolu üzerine harekete geçerek 1423 yılında Candaroğulları’nın büyük bir kısmını Osmanlı topraklarına kattı.

Aydınoğulları, Menteşe ve Teke beyliklerine de son veren II. Murad, Batı Anadolu’ya hâkim oldu.

Osmanlı Devleti’nin, Mora ve Adriyatik’e kadar ilerlemesi üzerine harekete geçen Macarlar ile gerçekleşen savaşta Osmanlı Devleti mağlup oldu. İki devlet arasında yapılan antlaşmaya göre 10 yıl süreyle birbirlerine saldırmayacaklarını taahhüt ettiler. II. Murad, bu antlaşmadan sonra tahttan çekilerek tahtı oğlu II. Mehmed’e bıraktı.

Mehmed’in tahta geçmesini bir fırsat olarak gören Haçlılar Osmanlı Devleti üzerine harekete geçti. Oluşan bu tablo karşısında, yeniden devleti başına geçen II. Murad ile Haçlı orduları 1444 Varna Savaşı’nda karşı karşıya geldi ve savaşı Osmanlı Devleti büyük bir zaferle kazandı.

Varna’da aldıkları yenilginin izlerini silmek ve Osmanlıları Balkanlar’dan atmak isteyen Haçlıların yeniden Osmanlı Devleti’ne saldırması sonucu 1389 yılında gerçekleşen II. Kosova Savaşı, Osmanlıların üstünlüğüyle sona erdi. Kazanılan bu zaferle beraber Balkanların artık bir Türk yurdu olduğu Batı ülkeleri tarafından da kabul edildi.

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Savaşları

Bu başlık altında sizler için, Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nin en önemli savaşlarını tarihleriyle birlikte listeledik. İşte, Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Savaşları:

Koyunhisar Savaşı (1302)

Maltepe Savaşı (1329)

Sazlıdere Savaşı (1361)

Sırpsındığı Savaşı (1364)

Çirmen Savaşı (1374)

Kosova Savaşı (1389)

Niğbolu Savaşı (1396)

Ankara Savaşı (1402)

Varna Savaşı (1444)

Kosova Savaşı (1448)