Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Antlaşmaları ve Önemleri: Osmanlı'nın Kuruluş Döneminde Yaptığı Antlaşmalar Neler?

Osmanlı Devleti kuruluş dönemi antlaşmaları ve tarafları hakkındaki tüm bilgileri derlediğimiz bu içeriğimizi siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, Osmanlı Devleti kuruluş dönemi antlaşmaları önemi ile alakalı tüm detaylar…

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Antlaşmaları

Devletin kurulduğu tarih olan 1299 ile İstanbul’un fethedildiği 1453 senesi arasındaki dönemde imzalanan üç büyük antlaşma ön plana çıkmaktadır. Sırasıyla Venedik, Bizans İmparatorluğu ve Macar Krallığı ile imzalanan Osmanlı Devleti kuruluş dönemi antlaşmaları şu şekildedir:

Osmanlı – Venedik Antlaşması (1416)

1416 yılında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin ilk deniz savaşı olması özelliğini taşıyan Osmanlı – Venedik Deniz Savaşı; Osmanlıların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır. Yeni yeni oluşturulmaya başlanan Osmanlı donanmasının yetersizliği ve tecrübesizliğinin belirleyici olduğu bu savaşın neticesinde Osmanlı ile Venedik arasında bir barış ve ticaret antlaşması imzalanmıştır.

İmzalanan bu antlaşmanın öne çıkan maddeleri ise şu şekildedir:

Osmanlı Devleti ile Venedik arasında süren savaş sona erdirilecektir.

Venedik vatandaşları, Osmanlı Devleti topraklarında diğer milletlerden daha fazla ticaret yapma hakkını kazanacaklardır.

Venedikliler ise kazandığı bu ayrıcalığa karşılık olarak, Osmanlı donanmasına ait olan gemilere saldırmayacaklardır.

Osmanlı – Bizans Antlaşması (1420)

1402 yılında yaşanan Ankara Savaşı sonunda Yıldırım Bayezid ve oğlu Mustafa Çelebi Timur’ a esir düşmüş ve bu iki isim Semerkand’a götürülmüştü. 1405 yılında Timur’un ölümü üzerine serbest kalan Mustafa Çelebi Anadolu’ya gelerek önce Eflak’a geçmiş; oradan da Bizans İmparatorluğu’na sığınmıştır.

1419 yılında Bizans imparatoru Manuel Kommenos’un da desteğini alan Mustafa Çelebi, Selanik bölgesinde bir isyan başlattı. Buna karşılık olarak Osmanlı hükümdarı olan Çelebi Mehmed, bölgeye gelerek Mustafa Çelebi’yi mağlup etti ve savaşın ardından Selanik kalesine sığınan Mustafa Çelebi’nin kendisine teslim edilmesini istedi.

Bu teklif Bizans İmparatorluğu tarafından olumlu karşılanmayınca iki devlet arasında 1420 yılında bir düzenleme anlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre;

Mustafa Çelebi, Bizans İmparatorluğu tarafından esir tutulacak.

Osmanlı Devleti bu esarete karşılık olarak Bizans İmparatorluğu’na her sene 300 bin akçe ödeyecek.

Gerçekleşen bu antlaşmayla imparator Kommenos Mustafa Çelebi’yi önce İstanbul’a getirtmiş, ardında da Limni Adası’nda koruma altına aldırmıştır. İki devlet arasında yapılan bu antlaşma, Osmanlı Devleti kuruluş dönemi antlaşmaları arasında önemli bir yere sahiptir.

Lâpseki Antlaşması (1430)

Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu Selanik Kuşatması neticesinde Venedikliler ile imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre;

Selanik üzerindeki Osmanlı hâkimiyeti tanınmıştır.

Osmanlı gemilerinin boğazlar üzerindeki seyrüsefer serbestisi Venedik tarafından kabul edilmiştir.

Edirne – Segedin Antlaşması (1444)

Osmanlı Devleti’nin Balkan coğrafyasındaki ilerlemesinin sürmesi üzerine Papa IV. Eugenius; Macar, Boşnak, Eflak ve Sırp kuvvetlerinden oluşan birleşik bir Balkan kuvvetini Osmanlı Devleti üzerine gönderdi. Gönderilen ordu 1444 senesinde Tuna Nehri’ni de aşarak Osmanlı topraklarına girdi ve karşısına çıkan Osmanlı birliklerini yenilgiye uğrattı.

Osmanlı hükümdarı II. Murad üzerine gelen orduyu dar geçitlerde durdurmak amacındaydı ve en sonunda bu birlikleri İzladi Geçidi’nde durdurmayı başardı. Gerçekleşen bu savaşın sonunda iki taraf arasında barış görüşmeleri başladı ve 1444 yılında Edirne – Segedin Antlaşması imzalandı.

Osmanlı Devleti ile Macar Krallığı arasında imzalanan bu antlaşmanın maddeleri şu şekildedir:

Bulgaristan üzerinden Osmanlı egemenliği, Macarlar tarafından tanınacak.

1459 yılında Osmanlı Devleti tarafından yıkılan Sırp Despotluğu yeniden kurulacak fakat Osmanlılara vergi verecek.

Eflak Voyvodalığı Macar hâkimiyetinde kalacak ve Osmanlılara vergi vermeye devam edecek.

İki devlet 10 yıl süreyle birbirlerine saldırmayacak.