Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Padişahları ve Hayatları

Merkezi otoritede, ekonomi ve sosyal yapıda, askeri sistemde bozulmaların başladığı Osmanlı Devleti Duraklama döneminde kaç tane padişah vardır? Meydana gelen bu bozulmalara cevap olarak birtakım ıslahat girişimlerini de bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti duraklama dönemi padişahları icraatları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Padişahları

3. Murad (1574 – 1595)

3. Mehmed (1595 – 1603)

1. Ahmed (1603 – 1617)

1. Mustafa (1617 – 1618)

2. Osman (1618 – 1622)

1. Mustafa (1622- 1623)

4. Murad (1623 – 1640)

Sultan İbrahim (1640 – 1648)

4. Mehmed (1648 – 1687)

2. Süleyman (1687 – 1691)

2. Ahmed (1691 – 1695)

2. Mustafa (1695 – 1703)

Şimdi gelin hep birlikte, yukarıda isimlerini saydığımız Osmanlı Devleti duraklama dönemi padişahları icraatları nelermiş bir göz gezdirelim.

3. Murad (1574 – 1595)

1546 senesinde Manisa’da dünyaya gelmiştir.

Divan edebiyatında Murad ve Muradi mahlaslarını kullanmıştır.

Hükümdarlığı süresince 11 kez sadrazam, 7 kez de şeyhülislam değiştirmiştir.

Hükümdarlığı boyunca hiç sefere katılmamıştır.

Devletteki yozlaşma ve bozulma yine bu dönemde başlamıştır.

Lehistan ile yapılan antlaşmalarla kuzey sınırının güvenliği sağlanmıştır.

1578 yılında Fas ele geçirilmiştir.

İngiltere’ye ilk kez kapitülasyon verilmiştir.

1589 tarihinde Yeniçeri isyanı başlamıştır. Sonunda Yeniçerilerin taleplerinin kabul edilmesiyle bastırılan isyan, Beylerbeyi Vakası olarak adlandırılmıştır.

1590’da Safeviler ile imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması ile doğudaki en geniş sınırlara ulaşılmıştır.

1593 ile 1606 yılları arasında sürecek olan Osmanlı – Avusturya Savaşı başlamıştır. III. Murad savaş devam ederken 1595 yılında hayatını kaybetmiştir.

3. Mehmed (1595 – 1603)

1566 yılında Manisa’da doğmuştur.

Divan edebiyatında kullandığı mahlası Adli’dir.

Sancağa çıkan son Osmanlı padişahıdır.

Anadolu’daki Celali isyanları ile uğraşmak zorunda kalmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra orduların başında sefere çıkan ilk padişahtır.

1593 – 1506 Osmanlı Avusturya Savaşı devam ederken tahta çıkmıştır.

1596 yılında Eğri Kalesi fethedilmiştir.

Yine 1596 yılında Haçova Muharebesi kazanılmış ve Viyana yolu Osmanlılara açılmıştır.

1600 yılında Kanije Kalesi fethedilmiştir.

1603 ile 1613 yılları arasında Osmanlı – Safevi savaşı başlamıştır. Tebriz ve Revan Safevilerin eline geçmiştir.

3. Mehmed, Osmanlı – Safevi Savaşı devam ederken 1603 yılında hayatını kaybetmiştir.

1. Ahmed (1603 – 1617)

1590 yılında Manisa’da doğmuştur.

Edebiyata düşkün olan I. Ahmed’in mahlası Bahti’dir.

Sancağa çıkmadan tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır.

Kardeş katli yasasını kaldırarak yerine Ekber ve Erşed sistemini getirmiştir.

Sultan Ahmed Camii bu devirde inşa edilmiştir.

Celali isyanlarını bastırmıştır.

1605 yılında Ciğerdelen ve Estergon kalesini fethetmiştir.

11 yıl süren Osmanlı – Avusturya Savaşları sonunda 1606 yılında Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır.

Safevilerle süren savaş 1612 yılında imzalanan Nasuh Paşa Antlaşmasıyla sona ermiştir.

Osmanlı Devleti’nin 14. padişahı olan I. Ahmed, 1617 yılında hayatını kaybetmiştir.

1. Mustafa (1617 – 1618 ve 1622 – 1623)

1591 yılında Manisa’da dünyaya gelmiştir.

2. Murad ve Fatih Sultan Mehmed’den sonra iki kez tahta çıkan üçüncü padişahtır.

Osmanlı tarihinde ilk kez babadan oğula geçen taht kuralını bozarak, kardeşinin arkasından tahta çıkmıştır.

İlk saltanatı 93 gün; ikincisi ise yaklaşık 1 yıl sürmüştür.

Her iki saltanatı da tahttan indirilmesiyle son bulmuştur.

2. Osman – Genç Osman (1618 – 1622)

3 Kasım 1604 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

Divan edebiyatında mahlas olarak Farisi’yi kullanmıştır.

Ayaklanma sonucu öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır.

13 yaşında, amcası I. Mustafa’nın tahttan indirilmesi sonucu tahta çıkmıştır.

Tahta çıktığında devam eden İran Seferi sonunda Osmanlılar ile Safeviler arasında 1618 yılında Serav Antlaşması imzalanmıştır.

İspanya’ya ait bir liman şehri olan Manfredonia ele geçirilmiştir.

1621 yılında gerçekleştirdiği Lehistan Seferi sonrası Osmanlılar ile Lehler arasında Hotin Antlaşması imzalanmıştır.

Askeri, sosyal ve ekonomik alanda birçok ıslahat gerçekleştirmeyi düşünen Genç Osman; Yeniçeri ocağını kaldırarak yerine yeni bir ordu kurmak istemesi üzerine çıkan Yeniçeri isyanı neticesinde önce Yedikule zindanlarında hapsedilmiş ve ardından da 1622 yılında şehit edilmiştir. Osmanlı tarihinde yaşanan bu hadiseye Osmanlı faciası anlamına gelen Haile-i Osmaniye adı verilmiştir.

1622 tarihinde, 17 yaşındayken öldürülen Genç Osman; Osmanlı padişahları arasında en genç vefat eden hükümdardır.

4. Murad (1623 – 1640)

1612’de İstanbul’da doğmuştur.

Divan edebiyatında Muradi mahlasını kullanmıştır.

Bağdat, Tebriz ve Revan Fatihi olarak isimlendirilmiştir.

Saltanatının ilk yılları annesi Kösem Sultan’ın kontrolünde geçmiştir.

11 yaşında tahta çıkan IV. Murad; 17. Osmanlı padişahıdır.

1628 yılında Abaza Paşa İsyanı bastırılmıştır.

1632 yılından itibaren gücü eline almıştır.

Döneminde tütün, alkol ve kahve yasaklanmıştır.

1623 – 1639 Osmanlı – Safevi Savaşı bu dönem gerçekleşmiştir.

Doğu Anadolu, Ahıska, Revan ve Kafkasların büyük bir bölümü fethedilmiştir.

1638 yılında Bağdat yeniden Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Mezopotamya coğrafyası Osmanlı kontrolüne girmiştir.

1639 yılında Safeviler ile Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalanmıştır. Bu savaş bugünkü Türkiye – İran sınırını da belirlemiştir.

Murad, 1640 yılında hayatını kaybetmiştir.

Sultan İbrahim (1640 – 1648)

1615 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Şehzadelik süreci çok sıkı bir saray hayatıyla geçmiştir.

Paranın ayarı düşürülmüş ve hazine gelirinin arttırılması için çalışmalar yapılmıştır.

1645 yılında Hanya fethedilmiştir.

Bir Celali isyanı olarak ortaya çıkan Varvar Ali Paşa İsyanı bastırılmıştır.

Sultan İbrahim, çıkan isyan sonucu 1648 yılında tahttan indirilmiştir.

4. Mehmed (1648 -1687)

1642 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Avcı Mehmed olarak da bilinmektedir.

6 yaşında tahta çıkmıştır.

39 yıl tahtta kalan IV. Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra en uzun süre tahtta kalan ikinci padişahtır.

Osmanlı Devleti; bu saltanat sırasında batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

İstanbul’da çıkan bir askeri ayaklanma sonucu, isyancıların padişaha verdikleri listedeki 30 kişi öldürülmüştür. Yaşanan bu olaya Osmanlı tarihinde, Vakay-i Vakvakiye adı verilmektedir.

1662’de Uyvar Kalesi fethedilmiştir.

1669 yılında Girit fethedilmiştir.

1672’de Osmanlılar ile Lehistan arasında imzalanan Bucaş Antlaşması ile batıda en geniş sınırlara ulaşılmıştır.

1678 yılında Çehri Kalesi fethedilmiştir.

1681’de Osmanlılar ile Ruslar arasında Bahçesaray Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma; iki devlet arasında imzalanan ilk antlaşmadır.

1683 yılında II. Viyana Kuşatması gerçekleştirilmiş fakat başarılı olunamamıştır.

Kuşatmanın ardından başlayan, 1683 – 1699 Osmanlı Devleti Kutsal İttifak Savaşları sırasında yaşanan II. Mohaç Muharebesi’nde alınan yenilgi sonrası ordu ayaklanmış ve IV. Mehmed 1689 yılında tahttan çekilmek zorunda kalmıştır.

10 Ocak 1693 tarihinde Edirne’de hayatını kaybetmiştir.

2. Süleyman (1687 – 1691)

1642’de İstanbul’da doğmuştur.

40 yılını şehzade olarak geçiren II. Süleyman, Osmanlı tarihinde en uzun veliaht olarak bekleyen padişahtır.

Venedik, Mora’yı işgal etmiştir.

Estergon, Budin ve Belgrad’ın Avusturya tarafından ele geçirilmesi üzerine Avusturya Seferi’ne çıkılmış ve 1690 yılında Belgrad yeniden Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1691 yılında çıktığı Macaristan Seferi sırasında, Edirne’de vefat etmiştir.

2. Ahmed (1691 – 1695)

1643 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Saltanatı boyunca, II. Viyana Kuşatması’nın ardından gelen, 1683 – 1699 Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları ile uğraşmak zorunda kalmıştır.

1695 yılında Edirne’de vefat etmiştir.

2. Mustafa (1695 – 1703)

1664 yılında Edirne’de dünyaya gelmiştir.

Lakabı Gazi olan II. Mustafa, divan edebiyatında İkbali mahlasını kullanmıştır.

Orduların başında sefere çıkan son padişahtır.

Avusturya üzerine üç sefer düzenlemiştir.

Avusturya Seferi’nde gerçekleşen 1697 Zenta Muharebesi’nde Osmanlılar ağır bir yenilgi almışlardır.

Venedikliler, Mora ve Dalmaçya’ya saldırmışlardır.

1695 yılında Rus Çarlığı, Azak Kalesi’ni ele geçirmiştir.

Zenta’da alınan mağlubiyetin sonunda 1683 – 1699 Osmanlı – Kutsal İttifak Savaşları’nı bitiren Karlofça Antlaşması imzalanmıştır.

1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile Macaristan’ın tamamına yakını ve Erdel Avusturya’ya, Podolya ve Ukrayna Lehistan’a, Mora ve Dalmaçya ise Venediklilere bırakılmıştır.

Yaşanan bu kayıplar ile Osmanlı Devleti batıda ilk kez bu denli büyük toprak kayıpları yaşamıştır. Ayrıca Karlofça Antlaşması’nın tarihi olan 1699, Osmanlı Devleti gerileme döneminin başlangıcı sayılmaktadır.

1700 yılında Rusya ile İstanbul Antlaşması imzalanmış ve Azak Kalesi Rus Çarlığı’na bırakılmıştır.

2. Mustafa Osmanlı tarihinde Edirne Vakası olarak geçen büyük bir ayaklanma sonucu, 1703 yılında tahttan indirilmiştir.