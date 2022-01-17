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Osman Kavala davası sonucu ne oldu? Karar belli oldu! Osman Kavala davası son dakika gelişmeleri - Haberler

Osman Kavala davası sonucu ne oldu? Karar belli oldu! Osman Kavala davası son durum

Sosyal medyanın gündeminde Osman Kavala davası var. İş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın da tutuklu olduğu 17 sanıkğın yargılandığı davanın sonucu araştırılıyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın üçüncü duruşması bugün gerçekleşti ve Osman Kavala davasında son durum netleşti. Osman Kavala davası sonucu ne? Karar belli oldu! Osman Kavala davası kararı nedir?

17.01.2022 - 16:57 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Osman Kavala'nın da içinde bulunduğu 52 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davası ve Çarşı davasının 3. duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Kamu oyunda Osman Kavala davası olarak anılan bu davaların sonucu sosyal medyada en çok konuşaln konulardan biri oldu. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı İş İnsanı ve İnsan Hakları savunucusu Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam edip etmediğini araştırıyor. Osman Kavala davasının sonucu belli oldu. İşte Osman Kavala davası hakkında son karar 

  • OSMAN KAVALA DAVASININ SONUCU NE OLDU?

     

    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Davada savcı, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti.

     

  • OSMAN KAVALA DAVASINDA NE OLMUŞTU?

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanmıştı.

    Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

  • İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar 30 Temmuz’da birleştirilmiş ve sanık sayısı 52’ye çıkmıştı. Birleşme kararının ardından görülen iki duruşmada sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

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