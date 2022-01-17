Osman Kavala'nın da içinde bulunduğu 52 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davası ve Çarşı davasının 3. duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Kamu oyunda Osman Kavala davası olarak anılan bu davaların sonucu sosyal medyada en çok konuşaln konulardan biri oldu. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı İş İnsanı ve İnsan Hakları savunucusu Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam edip etmediğini araştırıyor. Osman Kavala davasının sonucu belli oldu. İşte Osman Kavala davası hakkında son karar