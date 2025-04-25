Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!

        Osmaniye'de, sulama kanalının kenarında oynarken ellerini yıkamak istediği sırada 6 yaşındaki Özlem akıma kapıldı. Onun peşine koşan 37 yaşındaki Cennet Üstün de hayatını kaybetti. Anne ile kızının ölüm anı kameraya yansırken, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bir doğal gaz firması tarafından yapılan kazı çalışmasında, kanaldan demir boru içinde geçirilen elektrik kablolarının izolasyonunun zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirildi" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 07:56 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmaniye'de yürekleri yakan olay, önceki gün saat 16.20 sıralarında, Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

        ELLERİNİ YIKAMAK İSTEDİ

        Evlerinin yanındaki sulama kanalının kenarında oynayan Özlem Üstün (6), suda ellerini yıkamak isterken elektrik akımına kapıldı.

        ÖNCE ÖZLEM SONRA ANNESİ AKIMA KAPILDI

        DHA'daki habere göre kızının çırpındığını gören Cennet Üstün de panikle suya atlayıp kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        İKİSİ DE KURTARILAMADI

        Bu sırada ilçeye verilen elektrik kesilirken, yaralı anne ve kızı, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Toprakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne ile kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        ANNE İLE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

        Ekipler, sulama kanalındaki elektrik kaçağının nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. Hastane morgundan alınan anne ve kızın cenazeleri, dün sabah saatlerinde Kışla Mahallesi Kışla Mezarlığı'na getirildi. Anne kız, kılınan cenaze namazının ardından yan yana göz yaşlarıyla toprağa verildi.

        "DOĞAL GAZ ÇALIŞMASINDA KABLOLAR ZARAR GÖRDÜ"

        Osmaniye Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Konu ile ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde yapılan incelemede; olay yeri yakınlarında bir doğal gaz firması tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

        GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Özlem ve onu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün’ün yaşamını yitirdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Cennet Üstün, kızı Özlem ile hayata veda etti.
        Cennet Üstün, kızı Özlem ile hayata veda etti.

        Görüntülerde, Özlem'in sulama kanalında ellerini yıkadığı sırada akıma kapılması, ardından onu kurtarmak için koşan annesi Cennet'in de akıma kapıldığı anlar yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        Habertürk Anasayfa