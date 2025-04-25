Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Osmaniye'de yürekleri yakan olay, önceki gün saat 16.20 sıralarında, Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

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ELLERİNİ YIKAMAK İSTEDİ Evlerinin yanındaki sulama kanalının kenarında oynayan Özlem Üstün (6), suda ellerini yıkamak isterken elektrik akımına kapıldı.

ÖNCE ÖZLEM SONRA ANNESİ AKIMA KAPILDI DHA'daki habere göre kızının çırpındığını gören Cennet Üstün de panikle suya atlayıp kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE KURTARILAMADI Bu sırada ilçeye verilen elektrik kesilirken, yaralı anne ve kızı, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Toprakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne ile kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANNE İLE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ Ekipler, sulama kanalındaki elektrik kaçağının nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. Hastane morgundan alınan anne ve kızın cenazeleri, dün sabah saatlerinde Kışla Mahallesi Kışla Mezarlığı'na getirildi. Anne kız, kılınan cenaze namazının ardından yan yana göz yaşlarıyla toprağa verildi.

"DOĞAL GAZ ÇALIŞMASINDA KABLOLAR ZARAR GÖRDÜ" Osmaniye Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Konu ile ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde yapılan incelemede; olay yeri yakınlarında bir doğal gaz firması tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Özlem ve onu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün’ün yaşamını yitirdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Cennet Üstün, kızı Özlem ile hayata veda etti. Görüntülerde, Özlem'in sulama kanalında ellerini yıkadığı sırada akıma kapılması, ardından onu kurtarmak için koşan annesi Cennet'in de akıma kapıldığı anlar yer aldı.