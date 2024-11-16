Osmaniye'de su birikintisine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su birikintisine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Giriş: 16.11.2024 - 22:20 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:20
S.Ö. yönetimindeki otomobil, Kadirli Sumbas kara yolunun Reşadiye köyü mevkisinde su birikintisine düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki M.P. ve A.T. yaralandı.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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