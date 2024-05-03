Osmaniye'de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

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Osmaniye'de gece başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

ALT GEÇİT SULAR ALTINDA KALDI Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi de biriken su nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Alt geçitte mahsur kalan araçları itfaiye ekipleri kurtarırken, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yapıldı. *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.