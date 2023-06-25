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Osmaniye'de otomobil karşı şeride geçip duvara çarptı: 2 ölü

Osmaniye'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp karşı şeride geçerek beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

Giriş: 25.06.2023 - 03:56 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de otomobil karşı şeride geçip duvara çarptı: 2 ölü
Otomobil karşı şeride geçip duvara çarptı: 2 ölü
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DHA

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-400 karayolu, Osmaniye- Düziçi istikametinde meydana geldi.

Kent merkezinden, Düziçi istikametine gitmekte olan Ersin Kar yönetimindeki otomobil, Çona Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje, ardından karşı şeride geçip beton bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ersin Kar ve Furkan Bebek´in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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