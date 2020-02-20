20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yavuz Sultan Selim- Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş bedelleri döviz olarak belirlendi.
Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.
YAVUZ SULTAN’A ÖDEME YAPILDI
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor. ICA’ya, 2019 yılı için 3 milyar 50 milyon TL garanti ödemesi yapıldı.
Sırada Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu bulunuyor. Projenin yapımını ve işletmesini üstlenen Otoyol Yatırım AŞ ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 2019 yılı garanti ödemesine ilişkin görüşmelere başladı.
Otoyol Yatırım AŞ’ye ne kadar ödeme yapılacak, tutar nasıl hesaplanıyor? 2019 yılı ocak ayı dolar kuru esas alınacak. Garanti sınırının altında kalan araç ile kur çarpılacak. İşletmeciye ödenecek tutar belirlenecek.
Otoyol Yatırım AŞ’ye, (net olmamakla birlikte) 2019 yılı için araç geçiş garantisi kapsamında 2.5 milyar TL’yi aşkın bir ödemenin yapılması bekleniyor. Görüşmeleri takip eden kaynaklar, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, ödenecek tutara ilişkin “mutabakat zaptı”nın henüz imzalanmadığını belirterek, “Görüşmeler sürüyor” dedi.
İKİLİ YÖNTEME GEÇİLDİ
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nda, garanti ödemelerinde “ikili yöntem”e geçildi. Daha önce, örneğin 2018 yılı garanti ödemesi için ilgili yılın ocak ayı dolar kuru esas alınıyor ve garanti ödemesi izleyen yılın nisan ayında tek seferde yapılıyordu.
Bu projede, 2019 yılında değişiklik yapıldı. Garanti ödemeleri 6 aylık dönemlerde gerçekleştirilmeye başlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Yavuz-Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’na, 2019 yılı 1 Ocak-30 Haziran dönemi için temmuz ayında, 1 Temmuz-31 Aralık dönemi garanti ödemesini de bu yılın ocak ayında yaptı.
Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun da garantide ikili ödeme sistemine geçilmesi talebiyle resmi başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Devlet, henüz bu konuda bir karar almadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!