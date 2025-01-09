Osman Zeki Korkmaz: Oyun olarak sınavı geçtik ama skor olarak fatura ağır oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 4-0 mağlup oldu.

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"FATURA AĞIR OLDU"

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Korkmaz, "Gaziantep FK sezon başından bu yana çok sayıda transfer yaptı. Bu kadar transfer yapıp kalite tutturulması pek kolay bir iş değil. Rotasyon olduğu halde çok kuvvetli oyuncular ile oynadılar. Biz de ona göre bir kadro anlayışı ile çıktık. Kendi ligimizdeki kadrodan 9 oyuncuya yakın değişiklik yaptık ama 1-0'dan sonra 85. dakikaya kadar maçın skoruna bakıldığında 70 dakikayı anlatmayan bir skor oldu. İkinci yarı daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çok pozisyona girdik ama gol bulamadık. Bu maç ve pozisyonlar ligdeki İstanbulspor'u da anlatıyor. 45 dakikadan 85'e kadar baskın oynayan bir takımdık. Oyun olarak sınavı geçtik. Bir şeyi öğrenmemiz gerekiyor. İşi 3 dakika bırakırsanız bunun faturası ağır oluyor. Yaptığımız işin ne kadar ciddi olduğunu anlamış olduk. Yine pozitif futbol oynayarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.