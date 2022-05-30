Yıllar öncesini yad eden Cavcı, öğrencisi olduğu Türkan Şoray İlkokulu'nun açılışında usta oyuncu ile aynı karede yer aldığı fotoğrafını yayınladı. Osman Cavcı, gönderisine "Türkan Şoray İlkokulu'nun açılışı... Ben tam önündeyim. Oyunculuk bulaştırıyor." ifadelerini not düştü. Usta oyuncunun paylaşımı, kısa sürede hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.