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        Haberler Spor Diğer Yüzme Osman Aşkın Bak’tan Olimpiyat kotası alan sporculara tebrik! - Diğer Haberleri

        Osman Aşkın Bak’tan Olimpiyat kotası alan sporculara tebrik!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası alan milli yüzücülerden Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ'u kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:28 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:28
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        Bakan Bak'tan İldem'e ve Tunuğ'a tebrik!
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        Milli yüzücülerden Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Olimpiyat kotası alan sporcuları tebrik etti.

        Bakan Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

        "Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından verilen bipartite davet kotası ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan para yüzme milli sporcularımızdan Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ’u tebrik ediyorum. Potansiyellerine güvendiğimiz kızlarımıza Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda başarılar diliyorum."

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