Osman Aşkın Bak’tan Olimpiyat kotası alan sporculara tebrik! - Diğer Haberleri

Osman Aşkın Bak’tan Olimpiyat kotası alan sporculara tebrik! - Diğer Haberleri

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Milli yüzücülerden Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Olimpiyat kotası alan sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından verilen bipartite davet kotası ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan para yüzme milli sporcularımızdan Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ’u tebrik ediyorum. Potansiyellerine güvendiğimiz kızlarımıza Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda başarılar diliyorum."