Osimhen'in gözü kulağı transfere kapalı!
Galatasaray'ın yazın kiraladığı Victor Osimhen kendisine gelen tekliflere tüm kapıları kapattı!
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Cimbom'un dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen gözünü kulağını transfere kapattı...
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Sarı-kırmızılıların Napoli'den transferin son günlerinde renklerine bağladığı Nijeryalı futbolcu Türkiye'de ikinci baharını yaşıyor.
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Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta 16 gole doğrudan etki eden Osimhen devlerin de radarına yeniden girdi.
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Juventus, PSG ve Manchester United başta olmak üzere birçok kulübün ilgisini çeken Nijeryalı kendisine hiçbir teklifin iletilmemesini istedi.
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Bir süre önce menajeriyle yollarını ayıran Osimhen Galatasaraylı yetkililere Türkiye'de çok mutlu olduğunu bir kez daha ifade etti.
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Napoli kulübünün yetkilileriyle de görüşme gerçekleştiren Nijeryalı futbolcu sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını dile getirdi.
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Geçen günlerde Manchester United'ın teklif yaptığı Osimhen bu teklifi de kibarca geri çevirdi.
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Galatasaray'ın yaz aylarında 65 milyon Euro'luk bedel ile transfer edebileceği 26 yaşındaki golcü için çalışmalar da başladı.
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Sarı-kırmızılı kulüpte Sportif AŞ Başkan Vekilleri ve bizzat Başkan Dursun Aydın Özbek Osimhen transferi için kolları sıvadı.
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Uzak Doğu'ya açılmayı düşünen sarı-kırmızılılar özellikle Çin Halk Cumhuriyeti firmalarıyla sponsorluk için görüşmeler yürütüyor.
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Osimhen'in de Galatasaray'da kalmaya yeşil ışık yakmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar hem bonservis hem de yıllık ücret için sponsorluk görüşmeleri yürütüyor.
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Türkiye'de yatırıma hazırlanan biri otomotiv bir diğeri telekomünikasyon firması olmak üzere iki firma ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.
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Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca Çin bankalarıyla da kredi için dirsek temasında.