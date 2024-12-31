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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'in gözü kulağı transfere kapalı! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'in gözü kulağı transfere kapalı!

        Galatasaray'ın yazın kiraladığı Victor Osimhen kendisine gelen tekliflere tüm kapıları kapattı!

        Giriş: 31.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:47
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          Cimbom'un dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen gözünü kulağını transfere kapattı...

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          Sarı-kırmızılıların Napoli'den transferin son günlerinde renklerine bağladığı Nijeryalı futbolcu Türkiye'de ikinci baharını yaşıyor.

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          Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta 16 gole doğrudan etki eden Osimhen devlerin de radarına yeniden girdi.

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          Juventus, PSG ve Manchester United başta olmak üzere birçok kulübün ilgisini çeken Nijeryalı kendisine hiçbir teklifin iletilmemesini istedi.

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          Bir süre önce menajeriyle yollarını ayıran Osimhen Galatasaraylı yetkililere Türkiye'de çok mutlu olduğunu bir kez daha ifade etti.

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          Napoli kulübünün yetkilileriyle de görüşme gerçekleştiren Nijeryalı futbolcu sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını dile getirdi.

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          Geçen günlerde Manchester United'ın teklif yaptığı Osimhen bu teklifi de kibarca geri çevirdi.

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          Galatasaray'ın yaz aylarında 65 milyon Euro'luk bedel ile transfer edebileceği 26 yaşındaki golcü için çalışmalar da başladı.

        • 9

          Sarı-kırmızılı kulüpte Sportif AŞ Başkan Vekilleri ve bizzat Başkan Dursun Aydın Özbek Osimhen transferi için kolları sıvadı.

        • 10

          Uzak Doğu'ya açılmayı düşünen sarı-kırmızılılar özellikle Çin Halk Cumhuriyeti firmalarıyla sponsorluk için görüşmeler yürütüyor.

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          Osimhen'in de Galatasaray'da kalmaya yeşil ışık yakmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar hem bonservis hem de yıllık ücret için sponsorluk görüşmeleri yürütüyor.

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          Türkiye'de yatırıma hazırlanan biri otomotiv bir diğeri telekomünikasyon firması olmak üzere iki firma ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.

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          Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca Çin bankalarıyla da kredi için dirsek temasında.

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