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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Oscar ödüllü 'Flow' AKM Sineması'nda

        Oscar ödüllü 'Flow' AKM Sineması'nda

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda; 97. Akademi Ödülleri'nde En İyi Animasyon Film Ödülü'nü kazanan "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu", ödüllü Türk dram filmi "Gecenin Kıyısı", Oscar ödüllü "Konsey" ve ödüllü bir romandan uyarlanan çarpıcı drama "Böyle Küçük Şeyler" seyircisiyle buluşacak.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 00:06 Güncelleme: 20.03.2025 - 00:06
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        Oscar ödüllü 'Flow' Yeşilçam Sineması'nda
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        FLOW: BİR KEDİNİN YOLCULUĞU

        Film; bir kedinin, evi büyük bir sel tarafından yerle bir edilince, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bularak, farklılıklarına rağmen onlarla iş birliği yapmak zorunda kalmasını konu alıyor.

        En İyi Animasyon Film Ödülü Oscar’ını kucaklayan “Flow: Bir Kedinin Yolculuğu”nun yönetmen koltuğunda Gints Zilbalodis oturuyor. Senaryosunu Matiss Kaza’nın yazdığı film; Avrupa Film Ödülleri’nde 2024’ün en iyi animasyonu seçilmesi dahil şu ana kadar birçok ödül kazandı.

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        2024 çıkışlı bağımsız fantastik macera türündeki film, bir kedinin sel felaketi nedeniyle yaşadıklarını anlatıyor. Tamamen özgür ve açık kaynaklı yazılım olan Blender'da üretilmesi ve diyalog içermemesi ile dikkat çekiyor.

        Flow: Bir Kedinin Yolculuğu; 24-25-26-27 Mart tarihlerinde saat 14.00-16.30 ve 18.30’da AKM Yeşilçam Sineması’nda.

        GECENİN KIYISI

        Türker Süer’in yönetmen koltuğunda oturduğu Gecenin Kıyısı, bir askeri darbenin hemen öncesinde, görevi ile ailesi arasında kalan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Orduda subay olarak görev yapan Sinan, kardeşi Kenan’ı askeri mahkemeye teslim etmekle görevlendiriliyor. Kısa süre önce babalarını kaybeden Sinan ve Kenan, ülke politik kargaşa içindeyken kendi inançları ve görüşleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney Ödülü’nün sahibi olan filmin başrollerini Ahmet Rıfat Sungar, Berk Hakman ve Eda Akalın paylaşıyor.

        Gecenin Kıyısı; 28-29-30-31 Mart ve 1-2-3 Nisan tarihlerinde saat 14.00’te AKM Yeşilçam Sineması’nda.

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        KONSEY

        4 Oscar’lı “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok”un yönetmeni Edward Berger’in yönettiği Konsey, zor bir görevle karşı karşıya kalan Kardinal Lawrence'ın hikayesini konu ediyor. Papa'nın ölümünün ardından Kardinal Lawrence, yeni Papa’nın seçilme sürecini yönetmekle görevlendiriliyor. Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birini yönetirken kendisini, Kilise’nin temellerini sarsabilecek bir komplonun ortasında buluyor. Ancak Vatikan’da skandallar, ittifaklar, siyasi entrikalar yoğunlaşırken, ölen Papa’nın bazı kritik sırları olduğunu ve yeni bir Papa seçilmeden önce onları çıkarması gerektiğini fark ediyor. Ünlü oyuncular Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella Rossellini’nin yer aldığı, senaryosuyla Altın Küre ve Oscar kazanan yapım, Robert Harris’in aynı adlı çok satan romanından uyarlandı.

        Konsey; 28-29-30-31 Mart ve 1-2-3 Nisan tarihlerinde 16.30’da AKM Yeşilçam Sineması’nda.

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        BÖYLE KÜÇÜK ŞEYLER

        1985 yılında geçen film seyirciyi Noel’in birkaç hafta öncesine götürüyor. Sadık bir eş, baba ve kömürcü olan Bill Furlong (Cillian Murphy) geleneksel bir İrlanda kasabası olan of New Ross’ta yaşar ve iş olarak en yoğun dönemini geçirmektedir. Çalıştığı sırada yerel manastırın bazı karanlık ve rahatsız edici sırlar sakladığını keşfeder. Keşfettiği bu sırlara verdiği tepki onu; manastır, büyüdüğü kasaba ve kendi hayatıyla ilgili ağır gerçekler ile yüzleşmek zorunda bırakır.

        Claire Keegan’ın ödüllü romanından uyarlanan, Tim Mielants’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Cillian Murphy, Michelle Fairley ve Emily Watson paylaşıyor.

        Böyle Küçük Şeyler; 28-29-30-31 Mart ve 1-2-3 Nisan tarihlerinde 18.30’da AKM Yeşilçam Sineması’nda

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Flow
        #oscar
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