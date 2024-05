Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh'a özgürlük madalyası

James Bond filmi 'Tomorrow Never Dies'da (Yarın Asla Ölmez) rol alan oyuncu, Hollywood yapımı 'Crazy Rich Asians' ile uluslararası tanınırlığını artırdı. 'Everything Everywhere All at Once' (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanarak bu ödülü alan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olarak tarihe geçti.

Michell Yeoh, kasım ayında Ariana Grande ve Cynthia Erivo ile birlikte rol aldığı 'Wicked: Part One' filmiyle beyazperdede olacak.