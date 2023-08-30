Oscar and the Wolf Eylül'de geliyor

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Indie pop'un fenomen gruplarından Oscar and the Wolf, üç şehirlik bir turne için yeniden Türkiye'ye geliyor. Ünlü grup, 21 Eylül’de İzmir Arena, 22 Eylül’de Ankara ODTU MD Vişnelik Çim Amfi, 23 Eylül’de ise İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta dinleyenleriyle buluşacak.

European Border Breakers Awards 2016 'da ‘’Entity’’ albümü ile ödüle layık görülen, Music İndustry Awards 2018’de (MIA’S) ‘Best Pop’, ‘Best Live Act’ ve ‘Best Solo Man’ dahil üç dalda ödül sahibi olan ve son 3 yılda 2 yepyeni albüm yayınlayan Oscar and The Wolf, “You Are Mine”, “Breathing”, “On Fire”, “Runaway” gibi hitlerini dinleyicileriyle birlikte seslendirecek.

Konserlerin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.