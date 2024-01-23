Örümcek adam kostümüyle Türkiye'yi dolaşıyor

Örümcek adam Şehmuz Polat ise, "Keskin tava ağızda dağılan bir lezzet gerçekten. Her şeyi ile sanat çalışması olan bir lezzet. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Keskin tavayı bende denemelisiniz. Buraya geldiğiniz zaman uğrayın ve Keskin tavayı yiyin ve lezzeti tadın" dedi.

Fotoğraf: İHA