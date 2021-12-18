Bir günde 296 bin kişi

'Örümcek Adam: Eve Dönüş', Box Office Turkey verilerine göre ilk günde 296 bin 623 kişi tarafından izlendi. Jon Watts'ın yönettiği, Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx'un başrollerini paylaştığı film, pandemi döneminde en iyi açılışı yapan film oldu. Almanya'da ise seans açılmadan önce yaklaşık 400 bin bilet kesildi.