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Diş Hekimi Pertev Kökdemir, eğer oruçluyken diş ağrınız başladıysa diş hekime gidene kadar ağrıyı hafifletmek için soğuk kompres uygulamasının yardımı olacağını belirtti.

Kesin çözümün diş hekimine gidip profesyonel yardım alıp tedaviye başlamak olduğunun önemini vurgulayan Dt. Kökdemir, bu süre içerisinde ağrıyı hafifletecek bazı doğal çözümler hakkında bilgiler paylaştı.

AĞRIYAN DİŞE NE YAPILABİLİR?

* İlk önce dişlerinizi fırçalayın. Fırçalama çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur.

* Sirkeli su ya da tuzlu su ile gargara diş ağrılarını kısmen uyuşturabilir. Bakterilerden temizler ve dezenfektan etkisi vardır.

* Ayrıca dişlerinize iyi gelebilecek bitkisel ürünler karanfil, zerdaçal ve karabiber güçlü anti- bakteriyel ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Ancak diş etine zarar vermeyecek ölçüde dikkatli kullanılmalıdır.