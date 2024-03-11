Oruca niyet nasıl edilir? Ramazan oruç niyeti nasıl getirilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?
Oruç niyeti, Ramazan ayının başlamasıyla beraber yeniden gündeme geldi. İslam alemi, 11 Nisan itibarıyla büyük bir heyecan ile Ramazan ayını karşılarken; oruca nasıl niyet edileceği araştırması sıklaştı. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar "Oruca nasıl niyet edilir, niyet ederken hangi dua okunur? Niyet etmeden oruç tutulur mu?" sorularına cevap arıyor. İşte konuyla ilgili Diyanet'in cevabı...
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İslam dünyası tarafından on bir ayın sultanı olarak kabul gören Ramazan ayı ilk sahurun geride kalmasıyla başladı. Ramazan ayında oruca nasıl niyet edileceği ve niyet ederken hangi duaların okunacağı merak konusu oldu. Müslümanlara farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler tarafından, niyet etmeden oruç tutulup tutulmayacağı da araştırılıyor. İşte, Diyanet'in cevabı...
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ORUÇ NİYETİ NASIL GETİRİLİR?
Sahurda oruç tutmak için niyet edilirken, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde niyet edilmektedir.
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RAMAZAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
İbadet ederek Allah'a daha yakın olmak isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan vatandaşlar için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak demektir. Oruç niyeti için “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Sahura kalkmak, oruç tutmak niyetiyle yatmak, ertesi gün oruç tutulacağına karar vermek gibi eylemler, niyet olarak kabul edilmektedir. Bunların hiçbirisinin olmaması durumunda, uyuyakalan bir birey, sabah saatleri içerisinde de niyet edebilir.
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ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?
Ramazan ayında ya da nafile oruçlarda niyetin vakti, güneş battıktan sonra başlar. Son vakit ise ertesi gün dahve-i kübra adı verilen vakte kadar sürmektedir. Dave-i kübra vakti, şer’i gündüzü, imsak vaktiyle akşam vakti arasındaki zamanın yarısını ifade etmektedir. Bu vakit, Türkiye için öğle vaktine 60-70 dakika kalan zamanı temsil etmektedir.
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Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).
Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
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SAHURA KALKMADAN VE NİYET ETMEDEN ORUÇ KABUL OLUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı. Diyanet'in internet sitesinde şu bilgiler yer aldı; Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih (doğru) değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur.
Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
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ORUCA HANGİ DUA İLE NİYET EDİLİR?
Ramazan ayında sahura kalkmak ve ertesi gün oruç tutacağını bilerek uyumak, tutulacak oruç için niyet sayılan eylemlerdir. Bu niyet sırasında okunması gereken zorunlu bir dua olmamakla birlikte, okunması durumunda insanın gönlünü rahatlatan dualar olabilmektedir. Kadir Suresi, bu dualar arasında sayılabilir. Oruca niyet edilirken dileyen aşağıdaki duayı da edilebilir, ancak bu şart değildir:
Dua:
Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”
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Anlamı:
“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yakın istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”