Gözler ortalama ücrette

Asgari ücret yüzde 29.3 oranında artarak brüt 5004 liradan 6471 liraya, net olarak da 4253,40 liradan 5500 liraya yükseldi. Yıllık olarak ise brüt asgari ücret yüzde 81, net asgari ücret de yüzde 95 oranında arttı.

Son yıllarda Türkiye’de ortalama ücretler ile asgari ücret arasındaki makasın giderek daraldığı, daha çok kişinin asgari ücret veya buna yakın ücretle çalışmaya başladığı, ortalama ücretlerdeki artışın asgari ücretteki artışın altında kaldığına dair gözlemler bulunuyor. Veriler, bu gözlemi destekliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2.1 milyon kamu ve 14.3 milyon özel sektör çalışanı işçinin prime esas kazanç verilerine dayanarak yayımladığı istatistiklere göre, 2021 yılında 6 bin 131 lira olan ortalama aylık brüt ücretler bu yılın ilk dört aylık döneminde yüzde 35 oranında artışla 8 bin 263 lira oldu. Ortalama ücretteki artış brüt asgari ücretin altında kaldı. Asgari ücretin temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 29.3 oranında artmasının ortalama ücret ile aradaki makasa etkisini ise yılın ilerleyen aylarında göreceğiz.

2014 – 2022 yılları arasında ne olduğuna bakalım. 2014 yılında asgari ücret 1.102 TL, yılın son ayındaki ortalama ücret ise 1932 TL oldu. 2014 yılından bu yana tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 295 oranında arttı. Buna karşılık, 2014 yılına göre, 2022’nin ilk yarısında uygulanan asgari ücret yüzde 354, ortalama ücret ise yüzde 327 oranında artış kaydetti. Temmuz ayından geçerli olarak uygulanmaya başlanacak 6471 TL’lik yeni asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre ise asgari ücretteki artış 2014’e oranla yüzde 487’ye ulaşacak.

Türkiye'de yıllara göre ortalama ücret TL Dolar 2022 8.263,80 554,25 2021 6.131,70 689,73 2020 4.951,80 706,39 2019 4.166,40 734,81 2018 3.402,30 707,34 2017 2.914,50 798,49 2016 2.511,90 831,75 2015 2.154,00 791,91 2014 1.932,60 882,47

ORTALAMA ÜCRET ASGARİ ÜCRETE YAKLAŞTI

Türkiye’de 2014 yılında ortalama ücret asgari ücretin yüzde 75 üzerinde idi. 2015 yılında ise bu oran yüzde 74’tü. Başka bir ifadeyle 100 liralık asgari ücrete karşılık 175 lira ortalama ücret ödeniyordu. Bu oran 2016 yılında yüzde 53’e kadar düştükten sonra geçen yıl yüzde 71’e kadar toparlanmıştı. Bu yılın ilk yarısında ise yüzde 65’e geriledi. Makas 2014’e göre 0.10 puan daraldı.

Yeni asgari ücrete göre yüzde 65’lik oranın korunabilmesi için ortalama ücretlerin yılın geri kalanında en az yüzde 29.3 oranında artması gerekiyor. Aksi takdirde, ortalama ücretler asgari ücrete daha da yaklaşacak.

Türkiye'de ortalama ücretin asgari ücrete oranı Ortalama Ücret Asgari Ücret Oran 2022 8.263,80 5.004,00 1,65 2021 6.131,70 3.577,50 1,71 2020 4.951,80 2.943,00 1,68 2019 4.166,40 2.558,40 1,63 2018 3.402,30 2.029,50 1,68 2017 2.914,50 1.777,50 1,64 2016 2.511,90 1.647,00 1,53 2015 2.154,00 1.237,50 1,74 2014 1.932,60 1.102,50 1,75

OECD ORTALAMASINDAN UZAKLAŞMA HIZLANDI

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 30 ülkenin ortalama ücret verilerini yayımlıyor. Türkiye, veri bildirmediği için bu ülkeler arasında yer almıyor. Otuz ülkedeki ortalama ücret 2014 yılında 3 bin 597 dolar iken 2021 yılında 3 bin 918 dolara yükseldi. Özellikle doğu bloku ülkelerinde ortalama ücretlerin düzenli olarak artması, OECD genelinde de artış sağlıyor. Otuz ülke içinde en düşük ortalama ücrete sahip Meksika’da 2014 yılında 1505 dolar olan ortalama ücret ise 2021 yılında 1384 dolara geriledi.

Türkiye’deki ortalama ücretleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay bildirilen prime esas kazançlar üzerinden hesapladık. Dolar karşılığını hesaplarken de Merkez Bankası’nın yıllık ortalama dolar alış kurunu esas aldık.

Türkiye ve OECD ülkelerinde ortalama ücret (ABD Doları) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Avustralya 4.590 4.559 4.569 4.547 4.559 4.607 4.715 4.668 Avusturya 4.598 4.632 4.676 4.675 4.690 4.727 4.734 4.845 Belçika 4.826 4.793 4.803 4.770 4.796 4.843 4.713 4.967 Kanada 4.435 4.470 4.390 4.453 4.534 4.557 4.688 4.525 Çek Cumh. 2.110 2.173 2.249 2.364 2.489 2.593 2.566 2.644 Danimarka 4.778 4.862 4.861 4.889 4.931 4.975 5.035 5.171 Estonya 2.012 2.106 2.221 2.272 2.396 2.537 2.688 2.780 Finlandiya 3.820 3.850 3.883 3.861 3.890 3.930 3.942 4.225 Fransa 3.893 3.930 3.975 4.030 4.025 4.064 3.897 4.135 Almanya 4.347 4.447 4.515 4.563 4.628 4.702 4.668 4.722 Yunanistan 2.194 2.216 2.165 2.179 2.078 2.097 2.104 2.162 Macaristan 1.794 1.808 1.824 1.956 2.052 2.120 2.156 2.185 İrlanda 3.969 3.965 4.019 4.070 4.099 4.173 4.199 4.363 İsrail 2.827 2.911 3.024 3.117 3.205 3.272 3.280 3.507 İtalya 3.366 3.396 3.423 3.400 3.405 3.423 3.224 3.453 Japonya 3.091 3.076 3.118 3.126 3.161 3.201 3.183 3.404 Kore 3.194 3.282 3.379 3.458 3.577 3.700 3.712 3.734 Lüksemburg 5.794 5.824 5.806 5.880 5.885 5.895 5.893 6.275 Meksika 1.505 1.525 1.507 1.503 1.536 1.551 1.501 1.384 Hollanda 5.015 5.076 5.096 5.059 5.004 4.973 5.090 5.145 Norveç 4.702 4.726 4.650 4.638 4.669 4.753 4.754 4.423 Polonya 2.207 2.265 2.379 2.480 2.647 2.773 2.827 2.821 Portekiz 2.261 2.254 2.243 2.252 2.289 2.379 2.404 2.477 Slovakya 1.696 1.762 1.818 1.872 1.925 1.988 2.014 2.064 Slovenya 3.076 3.141 3.263 3.323 3.381 3.481 3.601 3.674 İspanya 3.296 3.345 3.326 3.283 3.272 3.279 3.160 3.290 İsveç 3.769 3.827 3.886 3.907 3.927 3.968 4.017 4.152 İsviçre 5.523 5.555 5.513 5.488 5.472 5.587 5.503 5.811 İngiltere 3.849 3.913 3.972 3.980 4.002 4.064 4.060 4.310 ABD 5.376 5.512 5.522 5.578 5.639 5.737 6.067 6.228 OECD ortalaması 3.597 3.640 3.669 3.699 3.739 3.798 3.813 3.918 Türkiye 882 792 832 798 707 735 706 690 Türkiye / OECD ortalaması 25 22 23 22 19 19 19 18 Kaynak: OECD (2022), "Ortalama yıllık ücretler", OECD İstihdam ve İşgücü Piyasası İstatistikleri Türkiye verileri SGK istatistikleri ve TCMB ortalama döviz alış kuru üzerinden hesaplanmıştır

Buna göre, Türkiye’de 2014 yılında 882 dolar olan ortalama ücretler 2017 yılında 798 dolara, 2021’de 690 dolara geriledi. 2014 yılında Türkiye’deki ortalama ücret OECD ortalamasının yüzde 25’i seviyesinde iken 2021 yılında yüzde 18’ine geriledi.

Türkiye’de ortalama ücret bu yılın ilk dört aylık döneminde ise 554 dolara düştü. OECD’deki ortalama ücretlerin bu yıl sabit kaldığını varsaydığımızda bile yılın ilk dört aylık döneminde Türkiye’deki ortalama ücret OECD ortalamasının yüzde 14’ü seviyesine geriledi. Türkiye, ortalama ücrette OECD ülkelerinden hızla uzaklaştı.