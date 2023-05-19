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Haberler Sağlık

Ortalama kilonun altında ve prematüre bebeklere kanguru bakımı önerisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ortalama kilonun altında ve prematüre doğan bebekler için anne kucağı ‘kanguru bakımı tekniğinin’ hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, ten teması ve özel bir emzirmeyi içeren hayat kurtarıcı bir teknik olduğunu ifade etti

Giriş: 19.05.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
Ortalama kilonun altında ve prematüre bebeklere kanguru bakımı önerisi
Ortalama kilonun altında ve prematüre bebeklere kanguru bakımı önerisi
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DHA

DSÖ, 16 Mayıs’ta yaptığı açıklamada erken doğan ve ortalama doğum kilosunun (2,5 kilogram) altında doğan bebekler için anne kucağında kanguru bakımını tavsiye etti. Kanguru bakımı (KMC), genelde geniş bir bezin annenin boynundan ve çapraz taraftaki koltuk altından geçirilip içine bebeğin konmasıyla yapılan bir kundak çeşididir. Kanguru bakımıyla bebek, anneyle kesintisiz ten teması sağlar ve annenin vücut ısısından yararlanır.

DSÖ direktörlerinden biri olan Dr. Anshu Banerjee’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kanguru anne bakımı, erken veya küçük doğan bebeklerin hayatta kalma olasılıklarını ve durumunu iyileştirmek için en kritik, hayat kurtarıcı önlemlerden biridir” dedi.

DSÖ, kanguru bakımını bebek yoğun bakımda olsa dahi günde az 8 saat uygulanmasını önerdi.

HAYATTA KALMA ORANINI ÜÇTE BİR ORANINDA ARTIRIYOR

DSÖ açıklamasında, “KMC'nin, daha ‘ileri teknoloji’ bir kuvözde veya ısıtıcıda klinik stabilizasyona kıyasla, erken ve düşük kilolu doğan bebekler için hayatta kalma ve sağlık sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilmiştir. Aslında veriler, prematüre hayatta kalma oranlarını üçte bir oranında artırabildiğini, enfeksiyonları azaltabildiğini, hipotermiyi önleyebildiğini, beslenmeyi ve büyümeyi iyileştirebildiğini gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

DSÖ, devletlerin bu tekniği bebeklerin temel bakım tavsiyelerine eklemeleri gerektiğini belirterek ülkelerin üçte birinin kanguru bakımını annelere tavsiye ettiğini vurguladı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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