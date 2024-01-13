Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarafından gerçekleştirilen 1. dönemin ikinci yazılı sınavlarında sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 26-27 Aralık tarihinde yapılan sınav sonrasında 6. ve 9. sınıf öğrencileri ortak sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, detaylar...