Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav ne zaman açıklanacak?

        Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Bu yıl ilk kez düzenlenen ortak sınavlar 26-27 Aralık tarihlerinde ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleşti. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, ortak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Ortak sınav sonuçları 'odmplatform.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacak. İşte ortak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 19:12 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ortak sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık tarihinde uygulandı. Peki, "Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav ne zaman açıklanacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sınav sonuçlarının, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde açıklanacağı belirtildi. Bu bilgiler ışığında ortak sınav sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          ORTAK SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

          Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Ayrıca öğrenciler, aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek.

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          DEĞERLENDİRME 100 TAM PUAN ÜZERİNDEN OLACAK

          Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek.

          Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek ve doğru cevapları etkilemeyecek. Sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

        • 5

          MAZERET SINAVI DA YAPILACAK

          Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

          Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilecek. Mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.

        • 6

          Mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.

          Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.

          Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak.

          Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları, okullarda muhafaza altına alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        NASA, Gezeravcı'nın programını duyurdu
        NASA, Gezeravcı'nın programını duyurdu
        Amir Hadziahmetovic üzüntüsü
        Amir Hadziahmetovic üzüntüsü
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Habertürk Anasayfa