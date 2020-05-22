Orta ve Doğu Karadeniz'de 15-20 yaş arasındakiler, yeniden sokağa çıkmanın keyfini yaşadı

AA

Trabzon'da çocuklar ve gençler, uzun bir aranın ardından ikinci kez dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı. Arkadaşları ile bir araya gelen gençler maske takarak 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Atatürk Alanı'nın yanı sıra kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak, Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerinde bir araya geldi. Gençlerin ve çocukların akranlarıyla vakit geçirdikleri görüldü. Gençler, ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi mağazaları gezerek aileleri ile alışveriş yaptı. Bazı gençlerin ise deniz kenarına giderek sokağa çıkmanın keyfini yaşadığı gözlendi.

- Ordu

Ordu'da da 15-20 yaş grubundakiler, yeniden dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı. Kentte özellikle sahil kenarını tercih eden gençler, sohbet ederek hasret giderdi. Yürüyüş de yapan çocuklar ile gençler, bisiklet sürdü, basketbol oynadı. Bazı gençler ise sokak hayvanlarını mama ile besledi. Polis ve bekçiler, sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu. Şehirde hava sıcaklığının düşmesiyle önceki haftaya göre daha az çocuk ve gencin dışarıya çıktığı görüldü.

- Giresun

Giresun’da 15-20 yaş grubundakiler Gazi Caddesi ve kentin bazı caddelerinde bir araya geldiler. Arkadaş grupları oluşturan gençler, sokaklarda sohbet ederek vakit geçirdi. Gençlerden bazıları da arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yaptı.

- Rize

Rize'de de 15-20 yaş arasındaki gençler, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Kentte birçok genç, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ile Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde gezerek arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

- Artvin

Artvin'de de Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 15-50 yaş arası gençler yeniden dışarı çıkmanın coşkusunu yaşadı. Yeşil alanlara giden gençler, arkadaşlarıyla buluşup hasret giderirken bazıları da okul bahçeleri ve parklarda bisiklet binip top oynayarak eğlendi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de de 15-20 yaş grubundaki gençler, sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı. Kent merkezinde maske takarak sokağa çıkan gençler, arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyüş yaptı. Kentte denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri de özellikle Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde yoğunluk oluşturan gençleri maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.

- Bayburt

Bayburt'ta aile ve arkadaşlarıyla dışarı çıkan çocuklar, park ve yeşil alanlarda gezerek güzel havanın tadını çıkardı. Sokağa çıkan çocukların çoğu, kentteki Çoruh Nehri etrafındaki yürüyüş alanlarında zaman geçirip bisikletle gezdi.