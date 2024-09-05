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        Haberler Bilgi Ekonomi Orta Vadeli Plan (OVP) nedir, ne işe yarar, maddeleri nelerdir, ne amaçlanıyor, hangi yılları kapsıyor?

        Orta Vadeli Plan (OVP) nedir, ne amaçlanıyor? Güncel OVP maddeleri

        Orta Vadeli Programa (OVP) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. 2025-2027 yıllarını kapsayacak OVP'de amaç; enflasyonu düşürmek, depremin yaralarını sarmak, büyümeyi, istihdamı korumak, kalıcı sosyal refahı artırmak olacak. İşte, Peki, OVP nedir ve OVP maddeleri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 10:11 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:11
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        • 1

          Türkiye'nin merakla beklediği güncel OVP planı açıklandı. Dengeli ve sürdürülebilir bir ekonomi amaçlayan OVP için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Öngördüğümüz takvime uygun olarak dezenflasyon sürecinin etkileri 2024 yılı Haziran ayından itibaren başladı." ifadelerini kullandı. Peki, OVP nedir ve maddeleri nelerdir? İşte, detaylar...

        • 2

          ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) NEDİR?

          Makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayan bir sistemdir. Orta vadeli programda kamu politikaları ve uygulamaları hedeflenir ve kaynak tahsisi buna göre yapılır.

          Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenir.

          Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.

        • 3

          Orta Vadeli Program İçeriği;

          – Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.

          – Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.

          – Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.

          – Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.

          – Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.

          – Üç yıllık perspektife sahiptir.

        • 4

          OVP'NİN AYRINTILARI BELLİ OLUYOR

          İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar...

          Bu programın amacı makroekonomik politikaları belirlemek ve temel ekonomik büyüklükleri ve borçlanma durumunu ele almaktır.

          Uygulamaya koyduğumuz ekonomi programıyla politika belirsizliklerini ortadan kaldırdık.

          OVP'nin ilk yılına yönelik uygulanacak politikalar ve somut tedbirler, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ayrıntılı olarak yer alacak.

          OVP, makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ile öncelikli reform alanlarını ve takvimini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için belirlenen politikalar ve reformlar, önümüzdeki üç yıllık dönemde ekonomimizin yol haritasını oluşturacaktır. Bu çok yönlü ve katılımcı süreçle birlikte, siyasi sahiplenmenin yanı sıra OVP’nin tüm kesimler tarafından sahiplenilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılmasını hedefliyoruz.

        • 5

          Öngördüğümüz takvime uygun olarak dezenflasyon sürecinin etkileri 2024 yılı Haziran ayından itibaren başladı.

          Büyüme kompozisyonundaki dengelenme ile birlikte cari işlemler dengesi, beklentilerimizin de altında gerileyerek olumlu bir tablo çizdi.

          İşsizlik oranları hedeflerimizin de üzerinde bir iyileşme göstermiştir.

          Programımız başarıyla çalışıyor ve çözüm üretiyor.

        • 6

          Türk Lirasına olan güven önemli derecede artmıştır.

          TL mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı ciddi bir yükseliş kaydetti.

          TL'ye olan güven arttı ve vatandaşların tasarruflarının yerli para biriminde değerlendirme eğilimleri güçlendi. TL'nin güçlenmesi ve milli para birimine olan güvenin artması da enflasyonla mücadelede son derece olumlu bir gelişme.

          Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 47,8 milyar dolara kadar indi.

          Rezervlerdeki artış, risk primindeki düşü ve TL mevduatlarının artışı, ekonomi politikalarının doğru yönde ilerlediğinin somut göstergeleridir.

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