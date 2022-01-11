Çin merkezli küresel akıllı telefon markası vivo, orta segment akıllı telefon kategorisinde Y serisine yeni modeli vivo Y21’i ekledi. Türkiye’de satışa sunulan vivo Y21 modeli, yüzde 89 ekran-gövde oranına sahip.
1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük ve 6.51 inçlik hücre içi teknolojili HD Halo ekran ile gelen telefonda göz sağlığı için mavi ışığı filtreleyen Göz Koruma Modu da bulunuyor.
OYUNLAR İÇİN 4 BİLEŞENLİ SOĞUTMA
Akıllı telefon gücünü, Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ve 2.0 GHz'e kadar CPU çalışma hızına ulaşan MediaTek’in Helio P35 işlemcisinden alıyor. Oyunlarda ısınmayı engellemek için dört bileşenden oluşan soğutma çözümü bulunan Y21, veri bağlantısı, sistem işlem hızı ve güç tasarrufu performansını artırmak için vivo Multi-Turbo 5.0 barındırıyor.
4 GB genişletilmiş RAM seçeneği ve 1 TB’a kadar genişletilebilir 64 GB’lık bir depolama alanı sunan Y21’nin kamera sistemi, 13 MP ve 2 MP’lik iki ana arka kameradan oluşuyor. Cihazın Yapay Zeka Arka Kamera Sistemi ise Yüz Güzelliği, Filtreler ve Bokeh gibi çeşitli özellikleri destekliyor.
5000'LİK PİL İLE GELİYOR
Süper HDR ile arka ışıkta netlik sağlayan Y21’nin süper makro kamerası, 4 cm’ye kadar yaklaşan bir odak sunuyor. İnci Beyazı ve Metalik Mavi renk seçenekleri bulunan vivo Y21, 8.0 mm’lik ince gövdesinde 5000 mAh değerinde bir pil barındırıyor.
182 gram ağırlığındaki telefonda 18W Hızlı Şarj özelliği de bulunuyor. vivo Y21’nin Türkiye satış fiyatı ise 4 bin 299 TL olarak duyuruldu.
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