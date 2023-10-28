Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, temmuz ayında Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin 3 saatte kontrol altına aldığı yangında, 3 dönüm alan zarar gördü.

"ORMAN SEVDALISI BİR KİŞİYİM"

Duruşmada, suçlamaları kabul etmeyen Ali Öner, "Hakim Bey, ben orman sevdalısı bir kişiyim. Böyle bir şey asla yapmam. O gece ormanın yanında, süper bir çöplük vardı. Her şey oraya atılıyordu. Çekyatlar, mobilyalar ve çeşitli eşyalar. Bende çöplüğü yakmak istedim. Kötü bir amacım yoktu. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılınca bir anda ormanda yangın başladı. İnanın, çok korktum. Panik yaptım. Hemen olay yerinden uzaklaşıp, 1 kilometre uzaklıktaki evime gittim. Teras katında çekyatım bulunuyordu. Ona uzanıp dinlendim. Bu sırada, jandarmalar gelip beni yakaladı. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum" dedi.