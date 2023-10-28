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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da ormanı yakarken tutuklanan sanığın ifadesi 'Pes!' dedirtti

        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!

        Bursa'da, ormanı yaktıktan sonra gittiği evinde uyurken yakalanıp, tutuklanan 35 yaşındaki Ali Önen, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında suçlamaları reddetti. Ormandaki çöplüğü yakmak isterken rüzgarın etkisiyle alevlerin ormana sıçradığını öne süren Öner, "Ben orman sevdalısı bir kişiyim. Böyle bir şey asla yapmam" dedi. Olay yerinde bilirkişi tarafından keşif yapılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:03
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        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, temmuz ayında Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin 3 saatte kontrol altına aldığı yangında, 3 dönüm alan zarar gördü.

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        EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

        DHA'da yer alan habere göre olaydan hemen sonra kamera görüntülerini izleyip tanıkları dinleyen jandarma ekipleri, şüpheli olarak aynı mahallede oturan Ali Öner'i (35) evinde gözaltına aldı.

        "CANIM İSTEDİĞİ İÇİN YAKTIM"

        İfadesinde, "Canım istediği için ormanı yaktım" dediği öğrenilen Öner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

        Hakkında, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten orman yakmak' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Öner’in yargılanmasına başlandı.

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        "ORMAN SEVDALISI BİR KİŞİYİM"

        Duruşmada, suçlamaları kabul etmeyen Ali Öner, "Hakim Bey, ben orman sevdalısı bir kişiyim. Böyle bir şey asla yapmam. O gece ormanın yanında, süper bir çöplük vardı. Her şey oraya atılıyordu. Çekyatlar, mobilyalar ve çeşitli eşyalar. Bende çöplüğü yakmak istedim. Kötü bir amacım yoktu. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılınca bir anda ormanda yangın başladı. İnanın, çok korktum. Panik yaptım. Hemen olay yerinden uzaklaşıp, 1 kilometre uzaklıktaki evime gittim. Teras katında çekyatım bulunuyordu. Ona uzanıp dinlendim. Bu sırada, jandarmalar gelip beni yakaladı. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum" dedi.

        KEŞİF YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, olay yerinde bilirkişiler tarafından keşif yapılması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteleyip, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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