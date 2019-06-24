Ormanda bulunan gizemli keşifler, eşyalar ve canlılar!

Issız ormanda rastlanan ve bir zaman ölülerin yakıldığı krematoryum... Krematoryum, cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı yer. Pek çok din ve kültürde ölü yakma işlemine rastlanıyor. Bazı kültürlerde ölünün külleri hatıra olarak saklanıyor. Bunun haricinde bazen salgın hastalık riski taşıyan cesetler de krematoryumlarda yakılıyor.