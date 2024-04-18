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        Haberler Dünyadan Orlando Bloom; "Santa Barbara'dan gelen bu kıza aşık oldum" - Magazin haberleri

        Orlando Bloom; "Santa Barbara'dan gelen bu kıza âşık oldum"

        Orlando Bloom, Katy Perry'ye olan sevgisini dile getirdi; "Santa Barbara'dan gelen bu kıza âşık oldum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:20
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          Orlando Bloom ile Katy Perry, 2016'da Altın Küre ödül töreni sonrasında bir partide tanışmış ve 2019 Sevgililer Günü'nde nişanlanmışlardı. Çiftin, Daisy Dove adında 3 yaşında bir kız çocukları olmuştu.

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          47 yaşındaki Orlando Bloom, Katy Perry'ye olan sevgisini dile getirdi;

        • 3

          Santa Barbara'dan gelen bu kıza âşık oldum.

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