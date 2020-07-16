"LÜTFEN BİLGİSİ OLANLAR ULAŞSIN"

Orlando Bloom, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Mighty’nin çipi ve boynundaki tasmada bir telefon numarası var. Eğer onu bulup veterinere, barınağa ya da polise götürürseniz, takip numarasından bana ulaşılabilirsiniz. Lütfen gerçek bilgisi olanlar ulaşsın.