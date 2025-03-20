Orkun Kökçü'den kötü haber: Cezalı duruma düştü
UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı konuk eden A Milli Takım'da sarı kart gören Orkun Kökçü, rövanş maçında forma giyemeyecek.
Giriş: 20.03.2025 - 20:53 Güncelleme: 20.03.2025 - 20:53
UEFA Uluslar play-off ilk maçta Macaristan ile karşılaşan A Milli Takım'a kötü bir haber geldi.
A Milli Takım'da Orkun Kökçü, 41. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Orkun Kökçü, Macaristan ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ