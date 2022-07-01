'Veba Geceleri' sesli kitap oldu

Nobel Edebiyat Ödülü de dahil ulusal ve uluslararası pek çok ödülünün sahibi olan ve 2006 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterilen Orhan Pamuk’un son kitabı “Veba Geceleri”, sesli kitap olarak edebiyat severlerle buluştu.

Yerli sesli kitap platformu olan Dinlebi tarafından sesli kitaba dönüştürülen 'Veba Geceleri'nin seslendirmesi ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erdem Akakçe tarafından yapıldı. Pamuk son beş yıldır üzerinde çalıştığı kitap, 1901 yılında 3’üncü Veba Pandemisi döneminde Osmanlı’nın 29. Vilayeti Minger Adası’nda geçiyor. Orhan Pamuk’un Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Kar, Masumiyet Müzesi, Kafamda Bir Tuhaflık ve Kırmızı Saçlı Kadın gibi çok satan romanları da önümüzdeki dönemde sesli olarak kitap severlerle buluşacak.