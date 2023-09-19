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        Haberler Magazin 'Orhan Kemal Emek Ödülleri' sahiplerini buldu - Magazin haberleri

        'Orhan Kemal Emek Ödülleri' sahiplerini buldu

        Adana'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde 'Orhan Kemal Emek Ödülleri' senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner ile şarkıcı Belkıs Özener'e verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 08:25 Güncelleme: 19.09.2023 - 08:25
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          'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması', 'Belgesel Film Yarışması', 'Uluslararası Kısa Film Yarışması', 'Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması' ve 'Adana Kısa Film Yarışması' olmak üzere 5 kategoriden eserlerin izleyicilerle buluşacağı 30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında açılış ve 'Orhan Kemal Emek Ödülleri' gecesi, Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler'in yaptığı törende festivale katılan filmler tanıtıldı.

        • 2

          Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, her yıl Altın Koza Film Festivali'nde çok heyecanlandığını, festivalin yenilikçi filmler yapan sanatçılara her zaman destek verdiğini anlattı.

        • 3

          "FESTİVALİN EMEĞE BAKIŞI ÇOK FARKLI"

          Zeydan Karalar, şöyle konuştu: Sinema öyle bir şey ki dünyada ne kadar dil var bilmiyorum, her ülke hatta her ülkenin içinde farklı farklı dilleri vardır ama sinemanın dili evrenseldir ve sinemayı da büyük sanat yapan da budur. Birleştirici bir gücüdür sinemanın... Adana o kadar sanatsever ki, o kadar sanata düşkün ki, o kadar seçici ki... Adana sanatçı üretmede zengin bir kent. Festivalin emeğe bakışı çok farklı. Dolayısıyla bu yılki emek ödüllerini sinemaya, sanatımıza çok emek veren yılların emekçileri, yılların sanatçıları Belkıs Özener ve Ahmet Soner'e takdim ettik.

          Zeydan Karalar, festivale katkı veren, bugüne kadar kendilerine destek veren sanatçılara ve Adanalılara teşekkür etti.

        • 4

          Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar'ın konuşmasının ardından Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu.

        • 5

          Senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, şarkıcı Belkıs Özener ise oyuncu Binnur Kaya'nın elinden ödüllerini aldı.

        • 6

          Ödül töreninin ardından Candan Erçetin konser verdi.


        • 7

          Belkıs Özener

        • 8

          Ahmet Soner

          Fotoğraflar: AA, DHA, İHA

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