'Orhan Kemal Emek Ödülleri' sahiplerini buldu

"FESTİVALİN EMEĞE BAKIŞI ÇOK FARKLI"



Zeydan Karalar, şöyle konuştu: Sinema öyle bir şey ki dünyada ne kadar dil var bilmiyorum, her ülke hatta her ülkenin içinde farklı farklı dilleri vardır ama sinemanın dili evrenseldir ve sinemayı da büyük sanat yapan da budur. Birleştirici bir gücüdür sinemanın... Adana o kadar sanatsever ki, o kadar sanata düşkün ki, o kadar seçici ki... Adana sanatçı üretmede zengin bir kent. Festivalin emeğe bakışı çok farklı. Dolayısıyla bu yılki emek ödüllerini sinemaya, sanatımıza çok emek veren yılların emekçileri, yılların sanatçıları Belkıs Özener ve Ahmet Soner'e takdim ettik.



Zeydan Karalar, festivale katkı veren, bugüne kadar kendilerine destek veren sanatçılara ve Adanalılara teşekkür etti.