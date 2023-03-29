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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Orge Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz oldu. Şirketin temel faaliyetlerine dair bilgi veren Gündüz, 2023 sonu bilançolarından yola çıkarak şirketin büyüme rakamlarını ortaya koydu. Borçluluk, FAVÖK, satış rakamları ve karlılık başta olmak üzere temel bilanço ve gelir tablosu rakamlarını değerlendiren Gündüz, aktif ve karlılıktaki büyümenin nedenlerini sıraladı.

BORÇ KARLILIĞI ETKİLİYOR MU?



Şirketin karlılığını etkileyen bilanço kalemlerini ortaya koyan Gündüz, hangi bilanço kaleminin şirketin geleceğine yönelik umut beslemelerini sağladığını hangi kalemin kötü geldiğini açıkladı. Şirketin borçluluğunun seyri ve bunun karlılığa etkisi konusunda açıklamalarda bulunan Gündüz, rasyolara bakıldığında borsada işlem gören şirketin değerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KAR PAYI POLİTİKASI NE?



Şirketin faaliyet gösterdiğiniz elektrik taahhüt işlerinin geleceği hakkında bilgiler veren Gündüz,

yine şirketin faaliyet gösterdiği diğer alanlar ve bu alanların kara etkisi konusunda fikirlerini aktardı. Gündüz ayrıca şirketin kar payı yani temettü politikaları hakkında bilgilendirme yaptı.

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