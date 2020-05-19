Fatsa'nın Sefaköy Mahallesi mevkisinde, görevden dönen jandarma astsubay kıdemli üstçavuş B.A. yönetimdeki 52 JAA 083 plakalı askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü B.A. ile jandarma uzman onbaşı F.Ş. yaralandı.

Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.