Ordu'da ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Sonel'in imzasıyla yayımlanan kararda, ülke genelinde orman yangınlarının arttığı gözlenirken, son günlerde de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) olumsuz hava şartlarının oluştuğu görüldü.

Ormanlık alanlarda oluşabilecek yangınları önlemek amacıyla 31 Temmuz-01 Ekim tarihleri arasında, Ordu ili genelinde bulunan orman alanlarına görevli olanlar dışında girişlere kesinlikle izin verilmeyecek.

Belirlenen mesire yerleri dışında kalan ormanlık alanlarda mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanlar da ateş yakamayacak.

Ormanlık alanlara yakın yerlerde anız yakılmaması, düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmaması kararlaştırıldı.

Sportif, tarımsal ve diğer faaliyetler için ormana girmek durumunda olanlar, Orman İşletme Şefliklerinden izin alacak ve burada bulunacakları süre zarfında alınan bu izin belgelerini yanlarında bulunduracak.

Sözü edilen faaliyetlerde bulunacak kişiler, Orman İşletme Şefliklerine en az 72 saat önceden başvuruda bulunacak, şeflikler ise bu başvuruları değerlendirerek en geç 48 saat içerisinde olumlu/olumsuz şekilde ilgilisine cevap verecek.

Belirtilen önlemlerin uygulanmasına karşı çıkan, zorluk gösteren/uymayanlar hakkında 6381 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre işlem yapılacak.