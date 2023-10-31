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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da KYK yurdunda asansör halatları koptu, öğrenciler hastaneye kaldırıldı

        Ordu'da KYK yurdunda asansör halatları koptu, öğrenciler hastaneye kaldırıldı

        Geçtiğimiz günlerde Aydın'da bir kız öğrenci yurdunda düşen asansör nedeniyle bir öğrenci hayatını kaybetmişti. Bu defa Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu, 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 01:44 Güncelleme: 31.10.2023 - 01:51
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        Bir asansör vakası daha! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu, 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Olay, Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.

        Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

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