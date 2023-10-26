Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda 1 öğrenci hayatını kaybetti.

VALİ CANPOLAT: MAALESEF BİR ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK

Fotoğraf: İHA

Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan bir öğrenci çıkmak istedi. Bu sırada asansörün hareket etmesiyle kız öğrenci sıkışarak hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden kurtardı. Yapılan kontrolde kurtarılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.