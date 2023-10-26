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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Aydın'da KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü

        Aydın'da KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü

        Aydın'da kahreden bir kaza meydana geldi. Kentte bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş adlı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yurt müdürünün açığa alındığı belirtildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.10.2023 - 03:27 Güncelleme: 27.10.2023 - 07:57
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        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
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        Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda 1 öğrenci hayatını kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        VALİ CANPOLAT: MAALESEF BİR ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan bir öğrenci çıkmak istedi. Bu sırada asansörün hareket etmesiyle kız öğrenci sıkışarak hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden kurtardı. Yapılan kontrolde kurtarılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

        Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik." diye konuştu.

        Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Öte yandan yurdun önünde toplanan kalabalık bir öğrenci grubu, slogan atarak olaya tepki gösterdi.

        KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        ÖĞRENCİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arıza yapan asansörden çıkmaya çalıştığı sırada sıkışarak hayatını kaybeden öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş olduğu öğrenildi. Ertaş'ın ailesine haber verildiği öğrenildi.

        ÜZERİNDE 'SADECE ÖLÜLER GÖRÜR' YAZILI ASANSÖR FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞ

        Öte yandan, Zeren Ertaş´ın geçen 9 Temmuz tarihinde bir sosyal medya hesabında asansör fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı. Ertaş´ın, yayımladığı asansör fotoğrafının üzerindeki 'Sadece ölüler görür' ifadesi dikkati çekti.

        YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aydın'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda asansör kazası sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin, yurt müdürünün açığa alındığını açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

        Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturmanın Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilerek, "Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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