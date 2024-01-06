Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

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Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle otomobilin dereye yuvarlandığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Alan Mahallesi Mesudiye-Ordu Karayolu'nda meydana geldi.

Aydın Yılmaz'ın (50) yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolünü yitirdiği otomobil, 15 metreden dereye yuvarlandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz ile yanındaki Rüveyda Tuğba Yılmaz (44) ve Elif Esila Yılmaz (16), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.