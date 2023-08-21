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        Haberler Gündem Güncel ORC'den Z kuşağı araştırması: En başarılı vekilleri açıkladılar

        ORC'den Z kuşağı araştırması: En başarılı vekilleri açıkladılar

        ORC Araştırma, 'Z kuşağına göre TBMM'deki en başarılı milletvekilleri' anketinin sonucunu açıkladı. İşte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Deva Partisi ve TİP milletvekillerinden en başarılı bulunan isimler..

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        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 17:36
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        ORC'den Z kuşağı araştırması: En başarılı vekilleri açıkladılar
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        Çalışmaya göre listede başarı düzeyine göre en çok puanı alan 15 milletvekili yer aldı. Parti genel başkanları değerlendirme dışı bırakıldı. 15-18 Ağustos tarihleri arasında yapılan anket 46 ilde 2 bin 160 katılımcı ile gerçekleştirildi.

        AK Parti'de en beğenilen vekiller, Ömer Çelik, Eyyüp Kadir İnan, Derya Ayaydın ve Mustafa Varank oldu. CHP'den en beğenilen vekiller de Ali Mahir Başarır, Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Mustafa Sarıgül olarak açıklandı. MHP'den Saffet Sancaklı, İsmail Özdemir ve İYİ Parti'den de Ümit Özlale ve Kürşad Zorlu en beğenilen vekiller olarak gösterildi. Yeşil Sol Parti'den Sırrı Süreyya Önder, DEVA Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu ve TİP'ten Sera Kadıgil de listede yer aldı.

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