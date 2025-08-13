OPPO Reno14 Serisi Türkiye’de

OPPO, yenilikçi teknolojileri ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Reno14 Serisi’ni Türkiye’de tanıttı. Reno14 Pro 5G, Reno14 5G ve Reno14 F 5G modellerinden oluşan seri, gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri, yüksek performansı ve modern tasarımıyla kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. 15 Ağustos’tan itibaren seçili satış noktalarında, özel kampanyalarla satışa sunulacak.

YENİ NESİL FOTOĞRAFÇILIK DENEYİMİ

Reno14 Serisi, yapay zekâ destekli fotoğrafçılık özellikleriyle mobil fotoğrafçılığı ileri taşıyor. AI Livephoto 2.0 teknolojisi, hareketli sahnelerde net ve parlak görüntüler yakalarken; AI Mükemmel Çekim, AI Silgi ve AI Yansıma Giderici gibi araçlar, fotoğrafları profesyonelce düzenleme imkânı sunuyor. Reno14 Pro 5G, su altında 4K video çekim özelliğiyle fark yaratıyor. Tüm modeller, 4K HDR video kaydıyla sinematik içerikler üretme olanağı sağlıyor. Üçlü flaş sistemi, düşük ışıkta bile doğal ve canlı görüntüler sunuyor.

ÜRETKENLİK VE EĞLENCE BİR ARADA

ColorOS 15 işletim sistemiyle donatılan Reno14 Serisi, AI Süper Araç Kutusu ile günlük yaşamı kolaylaştırıyor. Anlık çeviri ve AI VoiceScribe gibi özellikler, seyahat ve iş süreçlerinde pratik çözümler sunuyor. Google iş birliğiyle geliştirilen Gemini asistanı, tek tuşla takvim yönetimi ve cihaz özelleştirmesi sağlıyor. OPPO, beş büyük ColorOS güncelleme taahhüdüyle uzun süreli kullanım vadediyor.

OYUN VE PERFORMANS İÇİN GÜÇLÜ DONANIM Oyun tutkunlarına hitap eden Reno14 Serisi, AI HyperBoost 2.0 teknolojisiyle akıcı bir deneyim sunuyor. AI çift sürücü soğutma sistemi, uzun süreli kullanımlarda ısınmayı önlerken, Reno14 Pro’nun 79 dakikada tam şarj olan pili, 2 günü aşan kullanım süresi ve 10 saate kadar kesintisiz oyun imkânı sağlıyor. RENKLİ LANSMAN ETKİNLİĞİ Reno14 Serisi, İstanbul’da düzenlenen parti temalı bir etkinlikle tanıtıldı. OPPO Türkiye Pazarlama Müdürü Burcu Günal’ın sunumuyla başlayan etkinlik, bir teknede gün batımından geceye uzanan deneyimlerle devam etti. Katılımcılar, serinin düşük ışıkta etkileyici sonuçlar sunan fotoğrafçılık özelliklerini test etti. Etkinlikte, dijital moda dünyasından Aspenya, Reno14’ün şık tasarımını vurgularken; fotoğraf sanatçısı Adem Meleke, OPPO Fotoğrafçılık Ödülleri 2025’i duyurdu. 20 Kasım 2025’e kadar başvuruların kabul edileceği yarışma, Altın, Gümüş, Bronz ve yeni kategorilerle yaratıcılığı teşvik ediyor. .png SATIŞ VE KAMPANYA DETAYLARI Reno14 Serisi, 15 Ağustos’tan itibaren MediaMarkt, Teknosa, Vatan, Hepsiburada, Trendyol ve Amazon gibi kanallarda satışa sunulacak. Lansmana özel “Değiş Tokuş” kampanyası, eski cihazını getiren kullanıcılara indirim imkânı sağlayacak.

Modellerin tavsiye edilen satış fiyatları şöyle: Reno14 Pro 5G (12 GB + 512 GB): 49.999 TL Reno14 5G (12 GB + 256 GB): 39.999 TL Reno14 F 5G (12 GB + 256 GB): 26.999 TL