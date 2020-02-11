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Türkiye genelindeki bin 600’ü aşkın istasyonu bulunan akaryakıt şirketi Opet, sanatçı Cem Yılmaz ile 15 yıl sonra bir kez daha bir araya geliyor.

"Opet Yapar Her Şey Değişir" sloganıyla yeni bir reklam kampanyası hazırladıklarını kaydeden Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, "Müşterilerimizi dinliyor, beklentilerine yönelik uygun koşulları hazırlıyoruz. Aldığımız geri bildirimlerle mevcut standartlarımızı koruma ve üzerine çıkma hedefiyle çalışıyoruz. 2019 yılında akaryakıt dağıtım pazarında en yüksek büyümeyi gerçekleştirerek, pazar payımızı yüzde 19’un üzerine çıkardık. 2020 yılında Opet'in yüzde 4 büyüyerek, yüzde 19.5’luk pazar payına ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Cem Yılmaz ile 15 yıl önce yaptıkları işbirliğinin markaya etkisinin büyük olduğunu dile getiren Ağca, "Cem Yılmaz ile geçmişte oluşturduğumuz güçlü bağı bu kez günümüzün beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden kurguluyoruz. Bu yeni işbirliği ile ana stratejilerimizle uyumlu başarılı projelere imza atacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

İşbirliğine ilişkin konuşan Cem Yılmaz ise, "Bir ürünü, hizmeti tanıtırken eğer özgüvenli bir marka ile çalışıyorsanız bu çok önemli bir konfor ve bir mutluluk. Opet ile ilk çalıştığım yıllarda yaptığımız o güzel filmler hep bu özgüvenin eseri oldu. Muhatabını ciddiye alan bulunduğu sektöre değer katan, standart belirleyen profesyonellerle çalışmak beni hep daha iyisini yapmaya teşvik ediyor" dedi.