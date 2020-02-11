11 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
Haberlerİş-YaşamOpet'te ikinci Cem Yılmaz dönemi

Cem Yılmaz ile işbirliğinden yüzde 19.5 pay hedefliyor

Akaryakıt şirketi Opet, 15 yıl önceki marka yüzü Cem Yılmaz ile yeniden bir araya geliyor. Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, "Cem Yılmaz gibi çok yönlü bir sanatçı ile yaptığımız işbirliği ile işlerimizde yarattığımız farkı yaratıcı ve ilgi çekici bir şekilde duyuracağız" dedi. Ağca, 2020 yılında yüzde 4 büyüyerek, yüzde 19.5'luk pazar payına ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi

11.02.2020 - 15:55 | Güncelleme:
Opet
HABERTURK.COM

Türkiye genelindeki bin 600’ü aşkın istasyonu bulunan akaryakıt şirketi Opet, sanatçı Cem Yılmaz ile 15 yıl sonra bir kez daha bir araya geliyor.

"Opet Yapar Her Şey Değişir" sloganıyla yeni bir reklam kampanyası hazırladıklarını kaydeden Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, "Müşterilerimizi dinliyor, beklentilerine yönelik uygun koşulları hazırlıyoruz. Aldığımız geri bildirimlerle mevcut standartlarımızı koruma ve üzerine çıkma hedefiyle çalışıyoruz. 2019 yılında akaryakıt dağıtım pazarında en yüksek büyümeyi gerçekleştirerek, pazar payımızı yüzde 19’un üzerine çıkardık. 2020 yılında Opet'in yüzde 4 büyüyerek, yüzde 19.5’luk pazar payına ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Cem Yılmaz ile 15 yıl önce yaptıkları işbirliğinin markaya etkisinin büyük olduğunu dile getiren Ağca, "Cem Yılmaz ile geçmişte oluşturduğumuz güçlü bağı bu kez günümüzün beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden kurguluyoruz. Bu yeni işbirliği ile ana stratejilerimizle uyumlu başarılı projelere imza atacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. 

İşbirliğine ilişkin konuşan Cem Yılmaz ise, "Bir ürünü, hizmeti tanıtırken eğer özgüvenli bir marka ile çalışıyorsanız bu çok önemli bir konfor ve bir mutluluk. Opet ile ilk çalıştığım yıllarda yaptığımız o güzel filmler hep bu özgüvenin eseri oldu. Muhatabını ciddiye alan bulunduğu sektöre değer katan, standart belirleyen profesyonellerle çalışmak beni hep daha iyisini yapmaya teşvik ediyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Chloe Loughnan unutuldu... İşte yeni sevgilisi
Chloe Loughnan unutuldu... İşte yeni sevgilisi
3 ülke için alarm zili çalıyor! Çekirge vebası uyarısı
3 ülke için alarm zili çalıyor! Çekirge vebası uyarısı
'Kardan adam yapacaksak adam gibi adam yapalım dedik'
'Kardan adam yapacaksak adam gibi adam yapalım dedik'
Bir kent buz şehre döndü: Termometreler eksi 38’i gördü
Bir kent buz şehre döndü: Termometreler eksi 38’i gördü
Kurallara aykırı İHA uçuranlara cezalar arttı
Kurallara aykırı İHA uçuranlara cezalar arttı
Brent petrolün varili 54,07 dolar
Brent petrolün varili 54,07 dolar
İnşaat maliyet endeksi aralıkta arttı
İnşaat maliyet endeksi aralıkta arttı
Çinliler İsveçliler ile birleşiyor
Çinliler İsveçliler ile birleşiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X