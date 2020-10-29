Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sektörün paydaşlarının da görüşlerini alarak, 5G öncesi Türkiye’nin fiber altyapısının genişletilmesi konusunda bir plan hazırlamıştı. “2017-2020 Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı”,

21 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu planla, “genişbant arzının ve talebinin oluşturulması”, “hem genişbant arzının ve hem talebinin oluşturulması” başlıklarında stratejik amaç altında yer alan stratejiler öngörüldü. 25 dolayında eylem uygulamaya alındı. Bu doğrultuda, genişbant altyapısına ve genişbantın kullanılmasına yönelik 2020 ile 2023 yılları için “her yerden herkese genişbant” hedefi konuldu. Haberleşme Genel Müdürlüğü, “Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı”nın uygulanması ve koordinasyonuna yönelik bazı adımlar attı. Bu kapsamda "Ulusal Genişbant Stratejisi İzleme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları" yürürlüğe konuldu.

PANDEMİ İLE GELEN YENİ YAŞAM

Ancak, hedeflerin gerisinde kalındı. Koronavirüs salgını, bu ihtiyacı daha da görünür kıldı. Salgınla birlikte vatandaşların önemli bölümü eve kapandı; buna bağlı olarak gerek iş süreçleri, gerek eğitim öğretim gerekse de kültür endüstrisi ürünleri internete taşındı.

Bu dönüşüm, internete özellikle hızlı internete, bilgisayara, tablete kısaca erişim cihazlarına gereksinimi artırdı.

İnternet odaklı yaşamın, salgın sonrasında da ekonomik, toplumsal, siyasi ve kültürel-eğitsel alanlarda “merkezi” konumunu ve önemini koruyacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

FİBER ALTYAPI TARTIŞMASI

Bu yeni süreç ve bu sürecin etkisiyle zaman zaman internette yaşanan sorunlar, Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nın da öngördüğü biçimde fiber altyapının genişletilmesini ve her kesime yaygınlaştırılmasını bir kez daha gündeme getirdi.

Operatörlerin bu alanda yatırımları bulunuyor. Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, konuya ilişkin kısa süre önce, “2020 ikinci çeyrek itibarıyla 314 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla aynı zamanda 5G'ye en hazır operatörlerden birisi konumundayız. Fiber hane kapsamamız, son bir yılda 4.4 milyon artışla 2020'nin ilk yarısında 23.8 milyon seviyesine yükseldi. Özellikle sabit genişbantta Türk Telekom tarihinin en büyük net abone artışını gerçekleştirdik. Sadece ikinci çeyrekte, 2019 yılının tamamında kazandığımızdan daha fazla sabit genişbant abonesi kazandık” açıklamasında bulundu.

“PASİF ALTYAPI” TALEBİ

Diğer telekom ve internet operatörleri de fiber altyapı yatırımları için yeni “kanallar” açmaya çalışıyor. İnternet sektöründe faaliyet gösteren operatörler, daha hızlı, sürekli ve kaliteli internet için fiber alt yapının ihtiyaçları karşılayacak biçimde genişletilmesi amacıyla “pasif altyapı” konusunu gündeme taşıdı.

Operatörler, Türk Telekom’un sahip olduğu, “pasif altyapı” olarak adlandırılan yeraltındaki mevcut kablo kanallarının belli bir kira bedeliyle ortak kullanıma açılmasını istiyor. Sektör, bu ¬talebini, Ankara’ya yetkili mercilere de iletti.

Sektör kaynakları, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, Ankara’nın, bu yönde alacağı bir kararın, fiber altyapının hızlıca büyümesine yardımcı olacağı görüşünü dile getirdi. Kaynaklar, böylece, fiber altyapı en geniş kesimleri kapsayacak biçimde yaygınlaşacağını savundu.