OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu

San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora'yı tanıttı.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan açıklamada, insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modellere ilişkin, yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretmeye yönelik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Fotoğraf: AP

BİR DAKİKAYA KADAR UZUNLUKTA VİDEOLARA OLUŞTURABİLECEK

Sora'nın "metinden videoya" yapay zeka modeli olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabileceği bildirildi.

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Açıklamada, bugün Sora'nın zararlar veya riskler açısından değerlendirilmesi amacıyla bazı takım üyelerinin kullanımına sunulduğu belirtilerek, ayrıca, modelin profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldığı aktarıldı.