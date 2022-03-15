OPEC'in petrol üretimi şubatta arttı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı şubatta bir önceki aya kıyasla günlük 960 bin varil artışla 99 milyon 500 bin varile yükseldi.
Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi 52 bin varil artarak yaklaşık 71 milyon 30 bin varil oldu.
OPEC'in günlük ham petrol üretimi 44 bin varil artarak 28 milyon 470 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,6 olarak kayıtlara geçti.
OPEC içinde ham petrol üretimi ocakta en fazla Suudi Arabistan ve Libya'da artarken, Nijerya ve Ekvator Ginesi'nde düşüş görüldü.
Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 141 bin varil ve Libya'da 105 bin varil artış gösterdi. Üretim Nijerya'da 10 bin varil, Ekvator Ginesi'nde ise 9 bin varil geriledi.
KÜRESEL PETROL TALEBİNDE BELİRSİZLİK HAKİM
OPEC, Ukrayna'daki gelişmelerin belirsizlikleri artırdığı gerekçesiyle küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü sabit tuttu. Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 4 milyon 200 bin varil artarak 100 milyon 900 bin varile ulaşacak.
OECD bölgesinde günlük petrol talebinin 1 milyon 900 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 2 milyon 300 bin varil artacağı öngörüldü.
Raporda, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin yılın ilk çeyreğinde büyük ekonomilerde hala hissedildiği, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Doğu Avrupa'da başlayan gerginliğin ise küresel ekonomideki belirsizlikleri daha ileri bir seviyeye taşıdığı belirtildi.
Ukrayna'daki durumun küresel ticaret akışına, ekonomiler üzerindeki enflasyon baskısına ve petrol talebine etkisine dair belirsizliklerin yılın geri kalanında da devam edeceği kaydedildi.
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