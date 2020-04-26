Herkes onu güzel şarkılarıyla tanıdı. 6 Kasım 1997 yılında İstanbul'da doğan kariyerine müzikle devam eden Onurcan Özcan, Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 arrkadaşı ile birlikte tekne ile açılarak alabora olmuşlardı. Acı haber tez geldi. İşte Onurcan Özcan hakkında ayrıntılar...

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

21 yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onurcan Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve 2018 yılında gençler arasında popüler olan bir isimdi.

Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.

Doğum tarihi: 6 Kasım 1997, İstanbul

Ölüm tarihi ve yeri: 3 Haziran 2018, Karadeniz

Defin tarihi ve yeri: 5 Haziran 2018

Albümler: Yaramızda Kalsın

Ebeveynler: Metin Özcan, Hatice Özcan

ONURCAN ÖZCAN'IN ÖLÜMÜ

3 Haziran 2018 yılında Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 arrkadaşı ile birlikte tekne ile açılan Onur Can Özcan'ın bulunduğu tekne alabora olmuştu. Olay sırasında denize düşen Recep Yıldırım'ı denizden çıkarmayo başaran çevredekiler ambulansa haber vermişti. Denizden çıkarılan Recep Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Alabora olan teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (21) ulaşılamamıştı. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onurcan Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştı.