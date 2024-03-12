Onuralp Bitim'in 17 sayı attığı maçta Chicago Bulls, Dallas Mavericks'e mağlup oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Chicago Bulls'u 127-92 mağlup etti. Chicago'da 17 sayı kaydeden milli basketbolcumuz Onuralp Bitim, takımının en skorer ismi oldu.
Dallas Mavericks, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milli basketbolcu Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls ile deplasmanda karşılaştığı maçı 127-92'lik skorla kazandı.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Bulls forması giyen ve maçta 25 dakika süre alan milli basketbolcu Onuralp Bitim, 17 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle NBA kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı.
Mavericks'in all-star yıldızı Luka Doncic 27 sayı, 12 ribaunt, 14 asistle üst üste 7. "triple-double"ını yaptı. Dereck Lively 22 sayı, 7 ribaunt, Daniel Gafford 20 sayı, 7 ribaunt, Kyrie Irving 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Bulls'ta ise DeMar DeRozan 13 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Nikola Vucevic 13 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Coby White 12 sayıyla oynadı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 114-97
Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 111-117
San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 102-112
Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 92-127
Denver Nuggets-Toronto Raptors: 125-119
Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 99-121