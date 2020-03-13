Hazar Ergüçlü ile uzun süredir aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü, Instagram'dan koronovirüs paylaşımı yapan isimler arasında yer aldı. Ünlü, sosyal medya hesabının hikaye kısmında, "Dünyada koronavirüs salgını var. Manitam şekil önümden çekil" notunu düştü.

46 yaşındaki yönetmen, arka arkaya yayınladığı 4 paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dünyada koronavirüs salgını var. Ye ye ye sahilinde. Manitam şekil demiştim demiştim önümden çekil. Çekül, kakül, iskandil, dipsiz, edepsiz bir kuyudur dünya ya sin, sana destur demiştim.