"GÜNDELİK HAYATIMDA ÇOK FİLM İZLEMİYORUM"

Pervasız birisi olduğunu belirten Onur Ünlü, "Sonuçla ilgilenmiyorum, o şeyi yapmakla ilgileniyorum. Aklıma saçma sapan birçok şey geliyor ama insanlar sadece bazılarını görüyor. Gündelik hayatımda çok film seyretmiyorum. Etkisinde kalacak kadar sinema filmi izlemiyorum. Filmimle mesaj vermek istemedim, biz siyasi parti değiliz. Film dediğimiz şey kodlama işidir. Ben de bu kodlamayı yaptım. 'Haydi şöyle yapalım kimse yapmıyor' diye bir motivasyonla film yapmıyoruz. Ucu nereye kadar gitsin, yapmaya çalıştığımız budur" diye konuştu.